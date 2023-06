Une fillette de cinq ans se noie au Centre-du-Québec

À Saint-Cyrille de Wendover, une petite fille de cinq ans s'est noyée, lundi vers 18h30, dans la piscine d'un voisin.

Résidente de cette maison où le drame s'est produit, Deborah Kalizi revenait du parc avec ses sœurs quand elle a trouvé la fillette, inanimée, dans sa piscine.

«J'ai crié qu'il y avait quelqu'un qui s'était noyé dans l'eau. J'ai commencé à faire le massage cardiaque et tout. L'ambulance est arrivée. Ils l'ont pris... mais malheureusement dès qu'ils sont arrivés à l'hôpital, elle est morte. »

La fillette habitait le voisinage et jouait souvent avec les plus jeunes frères et sœurs de Deborah.

Mais pas hier soir, selon Deborah, qui ne sait pas comment l'enfant s'est retrouvée dans la piscine.

«On va tenter bien sûr d'en savoir plus afin de faire la lumière sur cet événement », précise Louis-Philippe Ruel, porte-parole à la Sûreté du Québec.

D'ailleurs, le bureau du coroner confirme avoir ouvert une enquête pour connaître les causes et circonstances exactes du décès de la fillette.

C'est la 36e noyade non officielle répertoriée par la Société de sauvetage du Québec depuis le début de l'année.

«Pour avoir rencontré des parents qui ont connu la même situation, mentionne le directeur général de la Société de sauvetage du Québec Raynald Hawkins. Ils souhaitent tous qu'un tel drame ne puisse pas se reproduire de nouveau. De là toute l'importance de l'enquête d'investigation qui aura lieu avec le coroner, d'une part. Et d'autre part, il faut éduquer et de sensibiliser le voisinage.»

C'est pour les mêmes raisons que Deborah a voulu témoigner « J'espère que d'autres parents qui puissent voir cette histoire et qu'ils pourront faire attention à leurs enfants et ne pas les laisser aller près de la piscine. Des accidents comme ça peuvent arriver facilement », ajoute-t-elle avec émotions.