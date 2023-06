Le joyau du football collégial québécois Steve Pierre Bolo Mboumoua reçoit une offre du Crimson Tide d'Alabama

Steve Pierre Bolo Mboumoua a écrit une page d’histoire en devenant le premier joueur issu du football collégial québécois à obtenir une offre de bourse d’études du prestigieux programme du Crimson Tide de l’Université de l’Alabama.

• À lire aussi: Qui est Steve Pierre Bolo Mboumoua, le joyau du football québécois?

La nouvelle est tombée, lundi, quelques jours seulement après un fructueux voyage aux États-Unis où le secondeur du campus Notre-Dame-de-Foy a visité certains des meilleurs programmes de la NCAA. Grand rival d’Alabama, Auburn a rapidement répliqué en soumettant également une offre à Bolo Mboumoua.

«C’est du jamais vu que coach Saban (Nick) fasse une offre à un joueur quatre jours après sa visite, a raconté Sébastien Lévesque qui a recruté Bolo Mboumoua alors qu’il portait les couleurs des Béliers de la polyvalente Mégantic dans du football juvénile à huit. C’est très difficile pour un Québécois d’obtenir une bourse dans la Southeastern Conference (SEC). Ils savent qu’ils sont bons et qu’ils peuvent recruter partout. Si tu ne te déplaces pas, tu n’auras pas d’offres.»

Présent lors de la tournée américaine en compagnie de l’entraîneur-chef Marc-André Dion et du consultant du CNDF Jean Guillaume qui possède de nombreux contacts au sud de la frontière, Lévesque croyait à un moment donné que l’ailier défensif de 6 pi 4 po, 260 livres allait obtenir deux autres offres d’équipes de la SEC en plus de Mississippi State avant de rentrer à la maison.

«C’est passé à un poil que Tennessee et Auburn lui fassent une offre sur le champ, a imagé l’ancien porteur de ballon étoile du Rouge et Or de l’Université Laval. Nick Saban a été le seul entraîneur-chef qui a assisté aux entraînements de Steve Pierre. Les entraîneurs de ligne défensive des deux autres équipes devaient vendre Steve Pierre à leur patron.»

«L’offre d’Alabama a fait bouger les choses et certaines équipes se sont réveillées, de poursuivre Lévesque. Auburn a aussi présenté une offre lundi et je ne serais pas surpris que d’autres suivent. Alabama est la clé qui a tout fait débloquer. C’est comme lorsque la plus belle fille au bar te parle, les autres viennent aussi.»

Pas de pression de coach Saban

Bolo Mboumoua pourra prendre tout le temps nécessaire avant d’arrêter son choix. «Coach Saban lui a dit qu’il l’aurait pris tout de suite, mais qu’il va l’attendre en 2024 ou 2025 selon sa décision de jouer une ou deux autres années à CNDF, a indiqué Lévesque. Steve Pierre a les deux pieds sur terre et il va prendre une décision intelligente en fonction de l’école, des plans des équipes et de la vie sur le campus. Il est en mission et ne se laisse pas déranger. C’est le gars qui travaille le plus fort que j’ai vu et c’est aussi un très bon étudiant.»

Au moment de recruter le joueur natif du Cameroun qui a déménagé au Québec à l’âge de 12 ans, Lévesque était persuadé que le jeune homme évoluerait dans la NCAA un jour. «Je savais qu’il pourrait jouer dans le Big 10 ou le Big 12, mais je me demandais s’il obtiendrait une chance dans le SEC. La présence de Jean Guillaume a permis d’ouvrir des portes. Âge pour âge, aucun Québécois n’a jamais fait ça, mais ça ne veut pas dire que c’est assuré qu’il jouera dans la NFL un jour.»