Agressée par un élève de neuf ans, une enseignante dénonce la violence physique dans les écoles

Cinq fois plus de personnel du milieu de l’éducation a subi de la violence physique en 2022 qu’en 2005, selon des données de la CNESSST. Le syndicat remarque une tendance vers des actes de violence dès le primaire. Une enseignante récemment victime d’une agression de la part d’un élève de primaire sonne l’alarme.

Marie-Lou (nom fictif) en est à ses premières années d’enseignement et déjà, elle a subi une agression par un élève de 9 ans.

« Jamais je ne pensais vivre ça », souligne-t-elle.

La jeune femme a été mordue et frappée au visage par un enfant de sa classe. Depuis, elle dit vivre avec un traumatisme.

« Il avait lancé des chaises à deux reprises, dont une fois vers une technicienne en éducation spécialisée. (...)J'ai eu une menace de mort. (...)Pourtant, rien n’a été fait. »

L’enseignante croit que ses collègues et elle sont mal outillés pour faire face à de telles situations. Elle réclame des formations, mais aussi, des conséquences pour des élèves violents.

« Je me sens vraiment impuissante encore. Je veux avoir une formation et des interventions de prévention claire », demande Marie-Lou.

Elle déplore la banalisation de la violence dans les écoles.

Les agressions physiques contre le personnel en milieu scolaire sont en progression constante depuis une dizaine d’années. La situation s’est toutefois dégradée depuis la pandémie. Alors que la CNESST recensait 357 lésions professionnelles pour violence physique en 2019, ce nombre est passé à 507 en 2021 et 564 en 2022.

TVA NOUVELLES

Une tendance à la hausse

L’Alliance des professeures et professeur de Montréal constate aussi une tendance à la hausse des agressions, particulièrement au niveau primaire.

« On remarque qu'il y a de plus en plus d'agressions au primaire, particulièrement chez les tout-petits, les maternelles, 1ère, 2e année », mentionne la présidente du syndicat, Catherine Beauvais-St-Pierre.

Le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dit être bien au fait de la situation.

« Il faut continuer de travailler avec tous les acteurs pour prévenir les gestes à caractère violent dans nos écoles. Le ministre présentera d’ailleurs à l’automne un plan concernant la violence », indique l’attachée de presse du ministre, Florence Plourde.

L’enseignante, elle, craint de vivre une autre situation similaire. Elle ignore si elle continuera dans la profession.

« J’aurais souhaité continuer, mais on dirait que c’est trop demandé. Je ne suis pas capable de juste faire ce que j’aime, soit enseigner. En ce moment, faut que je gère des troubles de comportement », conclut-elle.