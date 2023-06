Fin de l'alerte AMBER: les deux fillettes enlevées retrouvées saines et sauves

FIN DE L’ALERTE AMBER | Après le déclenchement d’une alerte Amber par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mardi soir, une mère et ses jumelles ont été retrouvées en Mauricie quelques heures plus tard.

Le SPVM a annoncé que Geneviève Goupil, 49 ans, et ses deux jumelles de six ans, Frédérique et Sacha Marier Goupil, ont été localisées à Saint-Alexis-des-Monts. Elles étaient toutes en bonne santé.

Les enquêteurs pourront interroger la mère qui était recherchée par le SPVM après l’enlèvement. Selon les policiers, elle se trouvait dans un état «mentalement instable», au moment des faits.