Bas-Saint-Laurent: les femmes enceintes ne pourront accoucher près de chez elle

Les femmes enceintes de La Matapédia ne pourront accoucher près de chez elle jusqu'au 4 juillet, faute de personnel à l’hôpital d’Amqui.

C'est la deuxième fois en moins de deux semaines que cette situation se produit. Elles doivent faire un peu plus d’une heure de route pour se rendre à l'hôpital de Rimouski.

Une situation insoutenable et inacceptable selon plusieurs élus municipaux. S’ils sont conscients que la situation est symptomatique à la pénurie de main-d’œuvre, ils demandent au ministère de la Santé et au CISSS du Bas-Saint-Laurent des solutions permanentes et structure pour éviter des ruptures de service chaque fois qu’il manque du personnel.

Parmi les pistes de solutions suggérées: former davantage d’infirmières en obstétrique, et proposer à des infirmières retraitées de revenir soutenir le système de santé si elles le souhaitent.

«Moi j’ai déjà une situation que la mère était à huit mois et demi (de grossesse), elle devait aller à Rimouski. Il y avait un accident sur l’autoroute 20. En raison de l’accident, le bébé est mort. On met en danger ces femmes-là et les enfants qu’elles portent», a dit la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette.

«On dit toujours que lorsqu’il y a des choses dramatiques, c’est là que les choses changent. On ne souhaite pas que ce soit ça qui arrive chez nous», a ajouté la préfète de La Matapédia, Chantal Lavoie.

Pour sa part, le CISSS du Bas-Saint-Laurent tente de se faire rassurant. Il souligne que si une femme devait subir un accouchement imprévu d’urgence, l’urgence d’Amqui pourra la prendre en charge. Toutefois, tous les accouchements prévus devront se faire à l’hôpital de Rimouski.