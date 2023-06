Besoin urgent de volonté politique pour faire face à la crise du logement

Le compte à rebours vers le 1er juillet est enclenché. Pour de nombreux locataires, victimes involontaires d’une crise du logement qui s’amplifie depuis des années, le vrai cauchemar, ils le vivent toutefois à longueur d’année.

Il est dans l’incapacité de se trouver un logement abordable de qualité. Il est aussi dans l’obligation, imposée par des prix de fou, de rester dans un logement insalubre, mal isolé ou trop petit.

Vendredi, je vous parlais du «pays des autruches bienheureuses». Celui des gouvernements qui, la tête bien enfouie dans le sable, ont fait très peu depuis des années pour juguler la crise.

Pour le premier ministre François Legault, plus les prix grimpent, plus ce serait même un signe de «richesse» pour le Québec. Il faudrait donc applaudir à la «torontoïsation» de nos marchés locatifs et immobiliers.

Plusieurs experts ont contredit cette opinion. Ici comme ailleurs, la spirale des prix n’est pas un signe de richesse collective, mais tout d’abord de l’inaction politique pour la contrer.

Cela comprend le projet de loi 31 de la ministre de l’Habitation qui, comme la tour de Pise, penche surtout d’un seul côté : celui des propriétaires.

Vendredi, je concluais donc à la nécessité pour le gouvernement de tenir un sommet élargi sur l’habitation, dès cet automne. Pourquoi?

Parce que si les décideurs politiques n’agissent pas pour investir massivement dans de nouvelles constructions abordables et exercer un contrôle plus serré du marché, les prochaines années seront celles d’une crise majeure de santé publique et d’injustices sociales criantes.

Toute la société écope

Lorsqu’une part croissante des citoyens est incapable de se loger décemment sans y laisser sa chemise, la société tout entière écope. La productivité des gens mal logés ou égorgés par leur loyer baisse.

Les coûts de santé, notamment en santé mentale, explosent. L’itinérance augmente. Les drames humains se multiplient. Bref, «la crise du logement n’est plus tenable pour les citoyens, n’est plus tenable pour les municipalités et les régions, n’est plus tenable pour le Québec».

Ces mots sont tirés d’un cri du cœur lancé par Martin Damphousse, président de l’Union des municipalités du Québec, appuyé par 15 autres signataires, dont le maire de Québec, Bruno Marchand. La crise du logement s’étend en effet bien au-delà de la métropole.

Partout au Canada

Elle est aussi loin de s’arrêter aux portes du Québec. À travers le pays, les appels fusent pour une action concertée de tous les acteurs de l’habitation. Politiques et de la société civile. Tous paliers confondus, dont le gouvernement de Justin Trudeau. C’est dire l’ampleur de la crise.

Partout, les partis d’opposition lancent leur propre SOS aux premiers ministres. Soit aux vrais détenteurs des cordons de la bourse publique pour la construction de logements et de propriétés abordables et du pouvoir de légiférer pour mieux encadrer des marchés en folie.

Pour les sceptiques, la pandémie a montré qu’en temps de crise, les États ont amplement les moyens législatifs et financiers pour agir. Du moins, si la volonté politique y est.

Or, pour la crise du logement, au Québec comme ailleurs au Canada, elle manque tristement à l’appel. En ce pays, y aurait-il néanmoins un premier ministre dans la salle prêt à prouver le contraire?

Sinon, on risque de basculer dans une société de moins en moins juste et équitable. Sauf pour ceux qui, comme le dirait la ministre de l’Habitation, auront quand même les moyens d’«investir dans l’immobilier»...