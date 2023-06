Camps de jour à Québec: la Ville a réussi à combler ses postes de moniteurs

Malgré la pénurie de main-d'œuvre, la Ville de Québec et ses partenaires ont réussi à pourvoir les postes de moniteurs dans les camps de jour de la capitale, se réjouit le maire Marchand.

• À lire aussi: Loi sur le travail des enfants: prenons notre mal en patience

• À lire aussi: Des hausses jusqu’à 50%: l’inflation frappe encore fort les festivals québécois

«On a fait de la magie dans un contexte pas facile», souligne Bruno Marchand. Mardi matin, il était au Patro Laval, où il a passé de nombreux étés de sa jeunesse, comme participant, puis comme moniteur. Il a chanté une chanson avec les enfants et leur a raconté comment «ça a été les plus beaux étés» de sa vie.

Cette année, la Ville peut ainsi «livrer des camps intéressants, bien accompagnés. Des camps importants», a souligné M. Marchand.

«Ça en prend, des jeunes formés. Nos partenaires ont fait des pieds et des mains. La situation est bonne, compte tenu du contexte. On est satisfaits et les jeunes peuvent vivre un bel été.»