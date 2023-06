C’est la fête au Patro

Affiche fournie par le Patro.

C’est aujourd’hui que le Patro Roc-Amadour célèbre ses 75 ans d’existence. Comptant parmi les plus importants centres communautaires de Québec, le Patro Roc-Amadour souligne l’événement par une grande fête estivale ouverte à tous. Les familles de Limoilou sont invitées à prendre part à l’événement, de midi à 15 h, sur le terrain du Patro Roc-Amadour dans Limoilou. Les billets en quantité limitée sont en vente à 5 $ à la réception du Patro. Chaque billet donne accès à un dîner hot-dog, à de l’animation et à un spectacle d’Arthur L’aventurier. Pour enraciner le 75e anniversaire dans l’histoire du Patro Roc-Amadour, un arbre sera planté sur le terrain par le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, sous la supervision du Collectif Canopée qui prévoit, d’ici 2024, coordonner la plantation de 10 000 arbres par an en milieu urbain et périurbain. Renseignements : patro.roc-amadour.qc.ca/.

Un 3e Bloom Sushi

Photo fournie par Bloom

Depuis l’ouverture de ses premières succursales à Montréal et à Paris, le concept de sushis botaniques de Bloom Sushi a créé un engouement exceptionnel, et la ville de Québec pourra profiter de ces bouchées de bonheur dès le 6 juillet au 1099, 3e Avenue, à Québec. Offrant aux gens de la capitale nationale l’occasion de découvrir le concept unique de l’homme d’affaires et fondateur Dominic Bujold (photo), Bloom Sushi propose un menu 100 % végétalien sans aucune trace de poisson, mais tout aussi savoureux. La nouvelle destination offrira 47 places assises à l’intérieur en plus d’un espace-terrasse durant la belle saison. bloomsushi.com/fr/.

Un autre succès

Photo fournie par la Fondation

La 9e présentation du 6 H En Cœur, tenue le 27 mai dernier à la Base Plein Air Sainte-Foy au profit de la Fondation en Cœur, a été couronnée de succès. Au total, pour Montréal, virtuel et Québec (sous la coprésidence d’honneur du Dr Fred Jacques et Pierre-Olivier Gingras), plus de 300 000 $ ont été amassés pour les enfants atteints de maladies du cœur et leur famille. Avec cette collecte de fonds, plus de 350 familles peuvent recevoir des services chaque année par la Fondation.

Nouveau concept

Photo fournie par Laiterie Charlevoix

D’abord en projet de travail depuis janvier 2023 et chapeautée par Alexandra Morin, responsable du réseau boutique, et son équipe, la Dinette, signée Laiterie Charlevoix, est entrée en action au Grand Marché de Québec le 12 juin dernier. La laiterie, déjà bien implantée au Grand Marché, a voulu répondre à une demande claire des clients en produisant une offre alimentaire supplémentaire. L’arrivée de la Dinette permettra aux clients de vivre l’expérience fromagère sous un tout nouvel angle. Avec ses produits polyvalents et gourmands, la Dinette donnera aux visiteurs la possibilité de continuer leur visite avec une bouchée à grignoter sur le pouce ou de s’installer au comptoir (photo) pour prendre le temps de déguster de bons petits plats. Les heures d’opération de la Dinette sont les mêmes que celles du Grand Marché de Québec, soit de 9 h à 18 h en semaine et de 9 h à 17 h la fin de semaine. Le comptoir de la Dinette se trouve dans l’entrée du Grand Marché, face à la boutique de la Laiterie Charlevoix.

Anniversaires

Photo fournie par Sphère Films

Pascale Bussières (photo), comédienne et actrice (Frontières), 55 ans... Tobey Maguire, acteur américain, 48 ans... Sylvie Fréchette, ex-nageuse synchronisée, médaille d’or à Barcelone, conférencière, 56 ans... Isabelle Adjani, actrice française, 68 ans... Jacques Michel, auteur-compositeur-interprète, 82 ans... Charles Bronfman, philanthrope et ex-propriétaire des Expos de Montréal, 92 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 27 juin 2022 : Jack Gordon (photo), 94 ans, directeur général de la LNH avec les North Stars du Minnesota, directeur des opérations de hockey des Canucks et entraîneur et joueur avec les Rangers... 2021 : Jean-Claude Dionne, 86 ans, géographe et géomorphologue québécois ainsi que professeur émérite de l’Université Laval... 2018 : Phil Rodgers, 80 ans, golfeur américain qui a cinq victoires sur le circuit de la PGA... 2018 : Joe Jackson, 89 ans, le père de Michael Jackson et patriarche du clan Jackson... 2017 : Anthony Young, 51 ans, ex--lanceur des Mets de New York... 2017 : Michael Nyqvist, 56 ans, acteur suédois, vedette de la saga Millénium... 2016 : Bud Spencer, 86 ans, acteur italien... 2014 : Bobby Womack, 70 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain de soul et de R&B... 2013 : Don Baizley, 71 ans, agent de joueurs de la LNH... 2012 : Jean Guilda, 88 ans, artiste travesti... 2011 : Elaine Stewart, 81 ans, actrice américaine... 2001 : Jack Lemmon, 76 ans, acteur américain.... 1998 : Gilles Rocheleau, 62 ans, figure politique bien connue dans l’Outaouais.