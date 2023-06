Chasse aérienne en France: un pilote en panique largue ses colis de drogue en plein vol

Un avion de chasse français a récemment intercepté un monoplace touristique dont le pilote polonais, pris de panique, a largué plusieurs colis de stupéfiants au-dessus de communes rurales du sud-est de la France, a-t-on appris mardi auprès de l'armée et du parquet.

• À lire aussi: Un cocktail toxique dépisté dans les cheveux des sénateurs français

• À lire aussi: Mort d’un Youtubeur: un essayeur automobile perd la vie au volant d’une Tesla

• À lire aussi: Démantèlement du réseau crypté EncroChat: 6500 personnes arrêtées

Le Rafale avait pris en chasse samedi cet avion parti de Fribourg, en Allemagne, qui avait intrigué les autorités après avoir survolé une ancienne centrale nucléaire à l'est de la France, zone pourtant interdite. Ce trajet n'était « pas cohérent avec son plan de vol » et « les réponses radio n'étaient pas claires », a expliqué un porte-parole militaire à l'AFP.

Lors de son approche, l'avion de chasse a pu observer « une attitude très erratique » et « une grande agitation » du pilote qui a ouvert la porte de son monoplace pour larguer des colis, a poursuivi cette source, ajoutant qu'une telle intervention de l'armée était extrêmement rare.

Dépêchée sur place, la gendarmerie a retrouvé au sol une quinzaine de ces colis disséminés dans le département de l'Ardèche et contenant environ 30 kg d'une poudre blanche actuellement en cours d'analyse, a précisé le parquet.

Le pilote, connu de la justice française pour des infractions liées aux stupéfiants, a été interpellé après avoir atterri dans un aérodrome du sud-est du pays et placé en garde à vue. Plus de 45 000 euros en espèces ont été retrouvés dans le cockpit de l'appareil, immatriculé en Pologne, et dans le sac du suspect.

Le transport de drogue par avion en Europe ne relève « pas d'un mode de fonctionnement connu de notre part », a souligné le porte-parole militaire. Généralement, les comportements suspects nécessitant l'intervention de l'armée de l'air relèvent plutôt de « prises d'images de sites sensibles », pour du « renseignement », selon lui.

Plus de deux tonnes de ballots de cocaïne avaient été retrouvées entre fin février et début mars sur des plages françaises de la Manche, témoignant de la hausse du trafic en Europe de cette drogue venue majoritairement d'Amérique du Sud.