Croyant qu’elle se faisait enlever, une femme tire son chauffeur Uber dans la tête

Une Américaine qui croyait sans raison qu’elle se faisait enlever et emmener contre son gré au Mexique après avoir vu une pancarte en bordure de route est accusée de meurtre pour avoir tiré plusieurs balles dans la tête de son chauffeur Uber.

«L'enquête ne prouve pas qu'un enlèvement a eu lieu ou que [la victime] déviait de la destination de [Phoebe] Copas», a indiqué la police d’El Paso par communiqué, a rapporté «The Independent» lundi.

Le 16 juin dernier, la femme de 48 ans avait appelé un chauffeur Uber, Daniel Piedra Garcia, pour rejoindre son conjoint au Speaking Rock Casino, situé à un lancer de pierre de la bordure entre le Mexique et le Texas.

Sauf qu’en voyant une pancarte indiquant «Juarez, Mexico», il n’en aurait pas fallu plus pour que la femme «panique», avant de sortir une «arme de poing argentée et brune de son sac à main» et de tirer plusieurs coups dans la tête du chauffeur de 52 ans, aurait relaté la police par communiqué.

Puis, la passagère aurait pris une photo de son crime pour l’envoyer à son conjoint, avant de finalement appeler la police. L’enquête aurait pourtant établi que rien ne laissait croire à un enlèvement, et la femme a été accusée de meurtre, a indiqué le média anglophone.

De son côté, le chauffeur, qui était le seul pourvoyeur de sa famille, n’aurait eu aucune chance et a succombé à ses blessures. Il était de retour au travail depuis avril, après une opération au genou.

«Il était vraiment content de finalement être capable de travailler et de rapporter de l’argent, aurait indiqué sa femme Ana sur une page de sociofinancement, pour aider la famille. Aujourd’hui, on a malheureusement dû déconnecter mon mari puisque les médecins ne lui donnaient aucune chance de survie. Il est malheureusement décédé.»