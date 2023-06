Eddy King célébrera le Congo en humour sur scène vendredi

Parce qu’il est très fier de ses origines congolaises, l’humoriste Eddy King a eu l’idée d’organiser une soirée d’humour rassemblant plusieurs invités de son pays, le jour même de la fête nationale du Congo, vendredi. «La réponse est vraiment incroyable. Ça dépasse les frontières», dit-il.

Lors d’un spectacle à Paris, il y a quelques années, Eddy King s’est retrouvé sur une soirée avec uniquement des humoristes congolais. C’est là qu’il s’est rendu compte qu’ils étaient de plus en plus à pratiquer l’humour sur scène. Il a voulu transporter cette idée à Montréal.

Voilà qu’il présentera ce vendredi le Bana Mboka Comedy Show. «Bana Mboka» signifie «enfants du pays» en lingala.

«Entre Congolais, c’est un peu une manière de se reconnaître entre nous, explique Eddy. De la même manière que pour les Québécois, quand il y a quelqu’un qui rayonne à l’international, on dit que c’est un "petit gars de chez nous". Nous, on dit que c’est un enfant du pays.»

La bombe Dolino

Cette soirée d’humour vendredi sera animée par Dolino, qui a fait une très bonne impression en mai lors du gala Babel de l’événement Exclam animé par Mike Ward. «Dolino, c’est une bombe, ce mec-là, mentionne Eddy. Je savais qu’il pouvait tenir les rênes de ce spectacle mieux que quiconque.»

En plus de produire le spectacle, Eddy King y fera un numéro. Le reste de l’affiche est constitué de Jérémy Ippet («un Congolais français qui a gradué de l’École nationale de l’humour l’an dernier et qui est très fort, un talent brut»), Laëtitia Mampaka («une étoile montante du stand-up en Belgique et en France») et Nick Mukoko («un powerhouse, je suis très content qu’il ait dit oui»).

Le spectacle se déroulera le jour même de la fête nationale du Congo, une occasion qui est soulignée de plus en plus par la communauté congolaise du Québec, selon Eddy King. «Quand j’étais jeune, ce n’était pas quelque chose qui était très célébré. Mais dans les dernières années, il y a une espèce de fierté congolaise qui est un peu née. Le pays a connu beaucoup de souffrance avec la guerre et les catastrophes naturelles. Mais malgré l’adversité, on reste toujours jovial.»

Apprendre sur sa culture

Né en France de deux parents congolais, Eddy King est allé au Congo pour la toute première fois à l’âge de neuf ou dix ans. Il y est resté un an. «J’avais appris beaucoup sur ma culture, dit-il. J’avais appris à parler l’une des langues. C’était mon immersion à ce moment-là.»

Puis il n’y est plus retourné pendant 25 ans. Depuis 2019, il y est allé quelques fois, dont un court passage de trois jours, il y a à peine trois semaines. «Je suis allé faire un spectacle pour la première fois à Kinshasa. C’était cool!»

À l’hiver 2022, Eddy King a participé au documentaire Une fois c’t’un Noir, qui donnait la parole à quelques humoristes noirs québécois. Trouve-t-il qu’il y a une belle relève chez les humoristes noirs au Québec, en 2023?

«Bien sûr! Il y a Mibenson Sylvain, Jean-Michel Elie, Dolino, on est plein! On est là. Au niveau des femmes, il y a Erika Suarez, Altesse [Fumu] et Garihanna [Jean-Louis]. Ça fait plaisir de voir ça. Je me sens moins seul. Ç’a toujours été important pour moi de garder cette porte ouverte pour tous ceux qui viennent après moi.»

Le spectacle Bana Mboka Comedy Show aura lieu vendredi, au théâtre Le National, à Montréal. Pour les infos: lenational.ca.