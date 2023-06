Fêter la Saint-Jean à Québec ou à Montréal?

Exit la pandémie, place à la fête! Mais quelle fête de la Saint-Jean fut la plus éclatante? Celle de Québec ou celle de Montréal?

Ce n’est pas facile de faire un choix. Disons d’emblée que le parc Maisonneuve fait pâle figure à côté des majestueuses plaines d’Abraham. Pour le lieu, Québec l’emporte donc haut la main, mais qu’en est-il des spectacles?

Après un débat animé avec ma femme, je donne la palme à la soirée du parc Maisonneuve. Cette fête l’a emporté, mais par un nez seulement comme on dit en termes de course. C’est l’animateur Pierre-Yves Lord qui a fait la différence. Ironiquement, celui-ci a fait la majeure partie de sa carrière jusqu’ici dans la capitale nationale. Pierre-Yves Lord a de la classe, il a de la mesure et il sait s’éclipser le moment venu.

Quant à Émile Bilodeau, dont l’animation fut précédée d’une controverse qui n’a servi personne, il n’a pas mal fait. Au début de la fête, il marchait sur des œufs, mais les acclamations soutenues du public lui ont donné de l’assurance. Cela ne l’a pas empêché de gesticuler et de sauter tout au long du spectacle comme s’il avait la danse de Saint-Guy. Bilodeau en a mis beaucoup à tous les points de vue, sans parler de quelques sacres intempestifs. Son choix a sûrement ravi les plus jeunes qui reprenaient en chœur les paroles de ses chansons à chacune de ses prestations.

PARTI PRIS POUR LES JEUNES

C’est d’ailleurs sur le parti pris qu’ont montré les organisateurs des deux spectacles en faveur des plus jeunes qu’il y aurait à redire. Pour le spectacle de Québec encore plus que pour celui de Montréal, les organisateurs ont oublié le folklore, les chansons et les chanteurs qui ont enflammé les célébrations inoubliables des années 1970.

Si on a fait un sort à Jean Lapointe et à Marcel Lefebvre, à quelques chansons de Patrick Norman et de Jean Millaire, je n’ai rien entendu qui rappelait Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland ou Stéphane Venne, les piliers incontournables des fêtes de la Saint-Jean lors des années glorieuses d’un temps nouveau.

De toute évidence, les organisateurs des deux spectacles du week-end ont oublié que les auditoires de Radio-Canada et de Télé-Québec étaient de cinq à dix fois plus nombreux que ceux des Plaines et du parc Maisonneuve. Sans compter que la plupart des téléspectateurs avaient deux, trois et même quatre fois l’âge de ceux qui assistaient aux spectacles en plein air.

LÉANE ET JANETTE

À Montréal, Justin Boulet a fait revivre les chansons les plus mémorables de son père Gerry, dont la très émouvante Les yeux du cœur, et le «nouveau» Patrick Norman a livré quelques-uns de ses tubes à cœur ouvert. Mais il aurait fallu d’autres vieilles «tounes» pour réveiller notre nostalgie.

À Québec, Léane Labrèche-Dor s’est lancée dans un appel patriotique enflammé rappelant un peu le fameux Speak White de Michèle Lalonde. Sa prestation aurait eu plus d’impact si elle avait été plus courte. En beaucoup moins de mots, Janette Bertrand, dans une robe rayonnante aux couleurs du fleurdelysé, a davantage marqué les esprits et les cœurs.

Chapeau, enfin, à celui ou à celle qui a eu la bonne idée de sous-titrer la chanson en innu de Scott-Pien Picard et félicitations à l’avance à qui saura empêcher Marjo de faire l’éolienne avec ses bras lorsqu’elle chante!