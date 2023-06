Feux de forêts: le record annuel d'émissions de CO2 déjà dépassé, selon l'observatoire européen Copernicus

Les émissions de carbone provoquées par les feux de forêts historiques au Canada ont déjà dépassé le record annuel national, a annoncé mardi l'observatoire européen Copernicus, alors que plus de 250 feux restent hors de contrôle, polluant l'air et alimentant le réchauffement climatique.

Le Canada est aux prises depuis début mai avec une saison des incendies sans précédent « conduisant à un total d'environ 160 mégatonnes d'émissions de carbone, qui sont maintenant les émissions annuelles totales estimées les plus élevées pour le Canada », selon la base de données du Service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (CAMS), qui remonte à 2003.

Le précédent record « était d'environ 140 Mt en 2014 », a précisé Copernicus à l'AFP.

À eux seuls, les feux canadiens en 2023 représentent à ce jour plus de 10% des émissions mondiales de carbone liées à des incendies de forêt en 2022 (1.455 mégatonnes).

Du point de vue de la contribution au réchauffement climatique, ces 160 mégatonnes de carbone représentent l'équivalent d'environ 590 millions de tonnes de CO2, soit 88% des émissions annuelles de gaz à effet de serre du Canada en 2021 (670 Mt CO2eq).

Et ces émissions se poursuivent massivement: sur l'ensemble du pays, le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) recensait mardi 494 feux actifs, dont 259 hors de contrôle.

Ces incendies, qui ont déjà détruits 7,7 millions d'hectares selon le CIFFC, sont favorisés par des conditions chaudes et sèches qui devraient persister jusqu'à la fin de l'été, selon les prévisions.

La fumée a entraîné une forte dégradation de la qualité de l'air en Amérique du Nord. Le panache a atteint lundi l'Europe mais les polluants circulent à plusieurs kilomètres d'altitude et il est « peu probable » qu'ils aient un impact sur la qualité de l'air, avait indiqué Copernicus lundi à l'AFP.

La situation canadienne illustre les craintes des climatologues d'une augmentation des feux avec la hausse des températures. La multiplication des incendies transforme ces puits de carbone naturels, qui captent et stockent le dioxyde de carbone, en sources de gaz à effet de serre, alimentant un cercle vicieux.

Les incendies détruisent désormais deux fois plus de couverture forestière dans le monde qu'au début du siècle et 70% des surfaces dévorées par les flammes en 20 ans concernent les forêts boréales, qui recouvrent une grande partie de la Russie, du Canada et de l'Alaska.

Ces zones boréales, qui constituent parmi les plus grands puits de carbone de la planète, se réchauffent deux à trois fois plus vite que l'ensemble de la planète.