Finalement, l’Ironman 70.3 de Mont-Tremblant aura lieu en 2023

Contraints d’annuler la course prévue dimanche, les organisateurs de l’Ironman 70.3 Mont-Tremblant ont trouvé une solution afin de satisfaire tout le monde, surtout les participants : l’événement se tiendra le 20 août, soit au même moment que le Triathlon pleine distance Mont-Tremblant, une compétition de la série nord-américaine Vinfast.

Pour les triathlètes qui prévoyaient déployer leurs plus grands efforts le weekend dernier, il s’agit d’un baume sur une plaie causée par les conséquences des feux de forêt faisant rage au Québec. La piètre qualité de l’air a incité les responsables à renoncer au départ de l’épreuve, provoquant de nombreuses réactions de déception. Néanmoins, le directeur régional du Groupe IRONMAN, Dave Christen, s’est dit heureux du dénouement à venir, si évidemment, tout va comme prévu d’ici là.

«Dès le moment où nous avons dû annuler l'événement, nous avons travaillé avec nos partenaires d'Événements sportifs Mont-Tremblant pour identifier rapidement une solution et fournir à tous nos athlètes une variété d'options de course. C'est pourquoi nous sommes extrêmement heureux de pouvoir offrir une nouvelle date à nos athlètes inscrits et de combiner deux grands événements, célébrant le meilleur de l'esprit sportif. Avec nos fidèles partenaires régionaux, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour que les infrastructures puissent accueillir ce rendez-vous unique du triathlon», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

«Nous reconnaissons le dévouement et la résilience de tous les athlètes inscrits à l’Ironman 70.3 Mont-Tremblant et nous souhaitions vraiment leur offrir l'occasion de vivre cette course unique dans notre magnifique décor des Laurentides, a ajouté Patrice Malo, président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant et président du conseil d'administration de l'Association de villégiature Tremblant. Notre destination est toujours fière d'accueillir les événements IRONMAN et nous sommes très heureux de pouvoir accommoder les athlètes pour les deux distances en août.»

Inévitable

Aussi, la non-présentation de la course, dimanche, constituait un incontournable en raison des risques pour la santé des participants. L’indice de qualité de l’air était d’environ 300 à certains endroits du parcours, soit une valeur supérieure au seuil acceptable.

«La décision d'annuler un événement est toujours déchirante, mais la sécurité de nos participants, des spectateurs, des bénévoles, du personnel et de toutes les personnes impliquées dans l'événement demeure toujours notre plus grande priorité», a indiqué Christen.