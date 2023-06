Journée des micro-, petites et moyennes entreprises: célébrons les talents québécois!

Pour accroître leur productivité et rehausser leur niveau de richesse, les États doivent miser sur leur dynamisme entrepreneurial, favoriser l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises et encourager l’innovation. Le Québec ne fait pas exception.

Les entrepreneurs des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) sont au cœur de notre écosystème entrepreneurial. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), les MPME représentent à l’échelle mondiale 90 % des entreprises et sont responsables de 50 % du produit national brut. L’ONU a d’ailleurs décrété le 27 juin la Journée des micro-, petites et moyennes entreprises afin de reconnaître leur contribution à notre économie et les retombées positives de leurs activités sur nos communautés. Le Québec a reconnu cette initiative par un vote unanime à l’Assemblée nationale, en juin 2021.

Statistiques importantes : près de 60 % des emplois salariés au Québec se trouvent au sein d’entreprises de moins de 250 employés. Ce sont plus de la moitié des entreprises québécoises (56,3 %) qui comptent moins de 5 employés, et celles regroupant moins de 50 employés représentent 95,6 % des entreprises de l’ensemble du Québec.

Engagement financier

Ici comme ailleurs, l’apport des MPME à l’économie est significatif. À l’instar des grandes entreprises, elles accroissent la richesse collective, améliorent les conditions de vie des ménages et participent au développement durable de nos communautés. Présentes dans tous les domaines d’activité, elles contribuent à la vitalité de nos régions, en étant responsables des deux tiers des emplois du secteur privé et en offrant aux donneurs d’ordres des solutions et des produits faits ici, au Québec. De plus, près du tiers de la valeur des biens exportés est attribuable aux entreprises de moins de 250 employés. Plusieurs d’entre elles sont également des modèles de créativité et concourent à notre rayonnement international.

Le gouvernement du Québec est très engagé dans le soutien aux entrepreneurs des MPME par son offre de financement et par l’aménagement d’un cadre réglementaire favorable à l’essor de celles-ci. Nous mettons ainsi à la disposition des entrepreneurs différents programmes de financement et d’accompagnement adaptés à leurs besoins, comme le réseau Accès entreprise Québec, les services d’Investissement Québec et les leviers du Plan québécois en entrepreneuriat, et avons instauré, et continuons d’instaurer, des mesures d’allègement réglementaire adaptées.

Association

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), pour sa part, est la plus importante association de PME au pays, comptant 21 000 membres au Québec. Elle donne une voix aux dirigeants des MPME et propose des pistes de solution pour permettre leur plein épanouissement et leur croissance. Elle offre à ses membres des conseils illimités et gratuits en ressources humaines, des programmes d’économie variés et la possibilité de s’exprimer par sondage sur leurs enjeux.

Enfin, pour accroître le nombre d’entrepreneurs au Québec, nous sommes convaincus qu’il faut donner à ceux qui ont le goût d’entreprendre les moyens de leurs ambitions; c’est la clé de la croissance et de la productivité de toutes nos régions. Nous possédons d’ailleurs un écosystème complet qui accompagne et soutient les entrepreneurs, notamment au sein de MPME, dans leur démarrage et leur développement.

Aujourd’hui, reconnaissons l’importance et le leadership de ces femmes et de ces hommes d’affaires à travers le Québec. Prenons un moment pour les remercier et les encourager en achetant ou en privilégiant un produit local. Leur rôle dans la construction d’un avenir meilleur est fondamental.

Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante