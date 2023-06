Kent Hughes décrit sa rencontre avec Matvei Michkov comme positive

NASHVILLE | Si Kent Hughes n’a pas parlé d’une façon spécifique des espoirs qu’il convoite le plus, il a toutefois confirmé une information importante: le CH a bel et bien rencontré Michkov à Nashville.

«C’était une bonne première impression, a noté Hughes. C’est sûr que c’est différent quand on se sert d’un traducteur, mais je lisais son langage corporel et je trouvais que ses réponses étaient intelligentes et matures.»

Hughes a dit plus d’une fois qu’il y avait des drapeaux rouges avec Michkov. Mais il avait également souligné qu’il ferait ses devoirs avec celui qu’on décrit comme possiblement le talent le plus brut à ce repêchage après Bedard.

C’était donc un choix logique pour l’organisation de l’inviter pour une entrevue en personne dans la ville du country.

«Comme avec tout le monde, on essaie de connaître un joueur plus comme personne, sur ce qui le motive comme joueur de hockey, a expliqué Hughes. Pourquoi il joue au hockey, comment il se voit.»

«Les Européens ne regardent pas les matchs comme les jeunes en Amérique du Nord, a-t-il continué. Les matchs sont à 2 h du matin, donc ils regardent probablement plus les faits saillants. Alors on veut savoir à quel point il comprend la différence dans la LNH. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais il est confiant comme joueur.»