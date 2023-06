La «Dame à l'éventail» de Gustav Klimt s'arrache pour près de 125 M$ aux enchères

Record d'Europe battu: le tableau du plus célèbre des peintres autrichiens Gustav Klimt la «Dame à l'éventail» a été adjugé mardi à Londres pour 74 millions de livres (près de 125 M$ CAN), dépassant les estimations de la maison Sotheby's, organisatrice de la vente.

La «Dame à l'éventail», œuvre tardive du peintre mort en 1918, détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture d'Alberto Giacometti, «Homme qui marche I», qui s'était vendue à l'époque pour 65 millions de livres, déjà chez Sotheby's.

AFP

La maison Sotheby's, qui a organisé la vente, avait présenté cette œuvre, l'un des derniers tableaux réalisés par Klimt (1862-1918), comme «non seulement la vedette de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe».

Elle indiquait qu'elle pourrait se vendre à 65 millions de livres, bien en deçà du prix finalement obtenu sous le marteau, à l'issue d'une dizaine de minutes d'enchères et d'un suspense haletant dans les derniers instants où deux acheteurs potentiels restaient encore en course.

AFP

Une fois ajoutés les frais inhérents à la vente, le vainqueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, devra débourser 85,3 millions de livres (près de 145 M$ CAN).

Klimt aussi record mondial

Gustav Klimt avait commencé la toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à 55 ans.

On y voit une femme brune, à l'identité inconnue, vêtue d'une robe ample et l'épaule dénudée, tenant un éventail à la main. Derrière elle, on retrouve des motifs et couleurs souvent vus chez l'artiste, comme des oiseaux bleus et verts, des fleurs sur un fond jaune doré.

La toile faisait partie d'une collection privée depuis 1994, selon les informations données par Sotheby's. Elle avait jadis appartenu à l'industriel viennois Erwin Bohler, puis à son frère, et à la veuve de ce dernier jusqu'aux années 1940.

AFP

Bien plus tard, dans les années 1988, elle a aussi appartenu à l'homme d'affaires et mécène américain Wendell Cherry.

«Respirant la liberté et la spontanéité (le portrait) reflète la joie de Klimt à le peindre et à célébrer la beauté dans sa forme la plus pure», selon la maison de vente.

Gustav Klimt détient aussi le record mondial dans une vente aux enchères. L'an dernier, «Portrait d'Adele Bloch-Bauer II» (1912) s'était vendu pour 104,5 millions de dollars américains (près de 140 M$ CAN) chez Christie's à New York.

AFP

Parmi les autres ventes les plus importantes en Europe, «Le bassin aux nymphéas» de Claude Monet a été adjugé 40,9 millions de livres chez Christie's à Londres en juin 2008, tandis que «L'empire des lumières» de René Magritte s'est vendu à 59,4 millions de livres chez Sotheby's en mars 2022.