Le CH pige dans la cour des Rangers pour dénicher son nouveau directeur de la médecine du sport

NASHVILLE | Jeff Gorton a toujours des antennes avec les Rangers de New York. Il a regardé en direction de son ancienne équipe pour convaincre Kent Hughes d’embaucher Jim Ramsay comme directeur de la médecine du sport et de la performance, et comme thérapeute en chef.

Il n’y a pas uniquement Ramsay qui débarquera à Montréal. Le Canadien a également fait de Maxime Gauthier le nouveau thérapeute en chef.

L'arrivée de Ramsay et Gauthier servira à combler les départs de Donald Balmforth et Graham Rynbend, congédiés en raison des nombreux blessés au sein de l’équipe depuis deux ans. Le CH a dominé la LNH dans la colonne des rencontres manquées pour ses joueurs lors des deux dernières saisons, avec plus de 600 matchs en 2021-2022 et 2022-2023.

La fin d’un long chapitre

Ramsay possède une feuille de route impressionnante. Il a travaillé pour les Rangers, les Jets de Winnipeg, mais aussi sur la scène internationale avec l’équipe canadienne.

L’homme de 58 ans a fait partie de l’organisation des Rangers pendant 28 ans. Originaire de Toronto, Ramsay a aussi œuvré au sein de l’organisation des Jets avant de partir pour Manhattan. Avec Équipe Canada, il a participé aux Jeux olympiques de 2002, 2010 et 2014.

Dans le cas de Gauthier, il travaillait comme physiothérapeute dans le secteur privé depuis l’an 2000. Il a côtoyé de nombreux athlètes à titre de spécialiste et de consultant indépendant en médecine sportive, incluant plusieurs joueurs de la LNH. Il est originaire de Chicoutimi.