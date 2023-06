Le Canadien fait l'acquisition d'Alex Newhook de l'Avalanche du Colorado

NASHVILLE | Kent Hughes n'a pas été en mesure de s'entendre avec les Jets de Winnipeg pour faire l'acquisition de Pierre-Luc Dubois. Mais il n'est pas demeuré les bras croisés pour autant.

Le directeur général du Canadien s'est tourné vers l'Avalanche du Colorado pour faire l'acquisition d'Alex Newhook. En retour de l'attaquant de 22 ans, le Tricolore a envoyé à Denver le choix de premier tour (31e au total) acquis des Panthers de la Floride dans la transaction impliquant Ben Chiarot, son choix de 2e tour (37e au total) et le défenseur Gianni Fairbrother.

Choix de premier tour de l'Avalanche en 2019, Newhook vient de terminer sa deuxième saison complète dans la LNH. En 82 matchs, le Terre-Neuvien de 5 pieds 10 pouces a récolté 30 points, dont 14 buts. À sa saison recrue, il a gravé son nom sur la coupe Stanley.

« Alex amène de la polyvalence, de la vitesse, du caractère, ce qui est important pour nous, et l’expérience d’avoir gagné une coupe Stanley, a énuméré Hughes. Il a seulement 22 ans, alors on croit qu'il a un potentiel énorme. »

Cette acquisition n'est pas sans rappeler celle de Kirby Dach, survenue dans la première heure du repêchage de l'an dernier. Comme ce fut le cas pour Dach, Hughes espère qu'un nouvel environnement permettra à son ancien protégé d'éclore.

« On pense qu'on lui offre une meilleure chance (qu'au Colorado). Ce n'est pas facile, quand tu es un jeune joueur, de faire ta place au sein d'une équipe qui compétitionne pour la coupe Stanley », a-t-il mentionné.

Getty Images via AFP

Un refrain usé

Martin St-Louis a corroboré les dires de son patron en soutenant que Newhook aurait des responsabilités beaucoup plus accrues dans l'uniforme bleu-blanc-rouge.

« Il aura l’occasion d’être dans une meilleure chaise, a fait valoir l'entraîneur-chef du Canadien. Au Colorado, il jouait 12-13 minutes. On va être capable de lui demander plus que ça. Et il jouera un rôle plus important qu’au Colorado. »

« C’est un joueur qui reflète beaucoup les choses qu’on recherche de côté de la culture et du style de jeu qu’on veut implanter. Ce n’est pas le plus grand, mais il joue assez pesant », a-t-il ajouté.

Reste à savoir si ce sera à l'aile ou au centre. Un refrain qui revient constamment à Montréal depuis la belle époque d'Alex Galchenyuk.

« Tu n'as jamais trop de joueurs de centre, a soutenu St-Louis. On a beaucoup de gars qui peuvent également jouer à l’aile et c’est ce qu’il nous amène. En plus, il peut jouer sur l'attaque massive et en désavantage numérique. »

Le Canadien et Newhook devront maintenant s'entendre sur la modalité d'un contrat puisque ce dernier deviendra joueur autonome avec restriction, le 1er juillet. Les négociations ne devraient pas être trop acrimonieuses puisque Hughes était l'agent de Newhook avant d'être embauché par le Canadien.

« Quand tu connais quelqu’un comme personne, c’est sûr que c’est plus facile de savoir comment il va s'intégrer dans un vestiaire, a indiqué Hughes. On est sûr qu’il sera un bon morceau pour le nôtre. En plus, il connait Kirby (Dach) et (Justin) Barron parce qu’il a joué pour l’équipe canadienne avec eux. »

Dubois à Los Angeles

Par ailleurs, comme le laissaient entendre les rumeurs les plus persistantes, Dubois a pris le chemin de Los Angeles. Pour acquérir ses services, les Kings ont cédé aux Jets les attaquants Alex Iafallo, Gabriel Vilardi et Rasmus Kupari. Rob Blake a également inclus un choix de deuxième tour en 2024 à la transaction.

Par la suite, les Kings et le Québécois se sont entendus sur les termes d'un contrat de huit saisons qui lui rapportera un salaire de 8,5 M$ par année.

« Pierre-Luc est un joueur de centre élite dans les deux sens de la patinoire. Nous sommes excités qu'il se joigne à notre organisation pour plusieurs années. Au cours des dernières saisons, il a prouvé qu'il était en mesure d'offrir une contribution dans plusieurs aspects du jeu », a déclaré Rob Blake, directeur général et vice-président des Kings.

Hughes n'a pas voulu s'avancer sur le point d'achoppement des pourparlers avec son homologue des Jets, Kevin Chevaldayoff, ni à quel point la transaction est venue près de se matérialiser.