Le gouvernement Legault manque d’humanité sur la question du logement

La crise du logement, c’est un peu comme les changements climatiques, on en parle lorsqu’ils nous rappellent leur existence et on les ignore le reste du temps.

Le 1e juillet, grande messe de déménagement, arrive à grand pas. Évidemment et comme à chaque année, certaines familles se retrouveront à la rue, ballotée d’organisme en organisme, à essayer de se trouver un toit.

Prétendre à un logement confortable, rénové, relativement bien situé, abordable et disponible, c’est croire aux licornes.

C’est rêver en couleurs.

C’est croire à la fée des dents, au père Noël et au bonhomme sept-heures en même temps.

Et il serait faux de prétendre qu’il s’agisse d’un problème strictement montréalais. C’est une réalité nationale, à la grandeur du Québec si ce n’est du Canada.

Une réalité qui ne semble pas chatouiller le moins du monde les autorités publiques. L’indifférence avec laquelle le premier ministre et sa ministre responsable du logement ont abordé la question lors des dernières semaines est lunaire.

Et c’est franchement surprenant venant de la part d’un premier ministre qui s’est toujours comporté en vrai chef d’état lors de crise nationale. Il trouve, habituellement, les bons mots et les bonnes gestes lorsque vient le temps de faire face à des crises. Mais sur le logement, il l’a échappé sur toute la ligne.

La ministre de l’habitation, ancienne courtière immobilière, a manqué de doigté, voire de compréhension et d’empathie, lors du dépôt de son tout premier projet de loi. Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on connaît l’immobilier pour connaître le logement.

Le gouvernement est décidément faible sur ce dossier. Il continue à briller par son indifférence alors que des familles risquent de se retrouver dans la rue.

Politiquement, c’est curieux comme positionnement, humainement c’est le moins particulier.