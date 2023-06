Le gouvernement ne peut être la seule solution à la crise du logement

L’arrivée de chaque 1er juillet nous vaut reportages et chroniques sur ces gens qui n’arrivent pas à trouver un loyer abordable.

Je compatis, je le jure.

Maintenant, raisonnons avec la tête et pas avec le cœur.

Marché

Vous avez des propriétaires qui ont des logements à louer.

C’est ce qu’on appelle l’offre.

Vous avez des gens qui cherchent un logement à louer.

C’est ce qu’on appelle la demande.

Si des gens ont du mal à se loger, c’est parce que l’offre ne suffit pas à la demande: les logements disponibles sont rares ou trop chers.

Pourquoi?

Pour plusieurs raisons.

Il y avait déjà pénurie de loyers abordables avant l’augmentation spectaculaire du nombre d’immigrants qui ont aussi besoin de se loger.

Les couples durent moins que jadis. Après la rupture, il faut un logement de plus.

Mais le fond du problème est ailleurs.

Il manque de logements à louer tout simplement parce qu’il n’est pas rentable pour un individu d’investir dans la construction et l’entretien d’un immeuble avec plusieurs loyers.

Une grande tour de condos vendus à prix d’or?

Oui, c’est rentable.

Un modeste triplex à loyer?

Jadis, oui, aujourd’hui, beaucoup moins.

Pourquoi?

En raison du contrôle des loyers, exemple parfait de la mesure inspirée par de bons sentiments, mais qui finit par nourrir le problème qu’elle voulait régler.

Les loyers sont contrôlés alors que les coûts de construction et d’entretien ne le sont pas, d’où, aussi, les logements insalubres.

Pas fous, les investisseurs mettent leur argent ailleurs.

Vous m’objecterez que si on libéralisait la fixation des loyers, les propriétaires les augmenteraient de façon draconienne.

Non, car si les loyers étaient inabordables, ils resteraient inoccupés.

Le propriétaire veut un loyer. Le locataire veut un toit. Chacun a quelque chose que l’autre veut. Ils s’entendront. Le marché s’ajusterait, et l’État n’interviendrait qu’en cas d’abus flagrant.

Faire des rénovations pour forcer le départ des locataires et augmenter les loyers est simplement un moyen inélégant de contourner la rigidité actuelle.

On objecte souvent que se loger est un droit fondamental. Se vêtir et se nourrir aussi, mais on ne fixe pas le prix de vêtements ou de la nourriture (sauf exception).

Cela ne veut pas dire que le gouvernement doit s’en laver les mains.

Il peut subventionner les investisseurs privés ou alléger la paperasse pour accélérer les projets en cours.

Mais ces mesures utiles n’attaqueront pas le fond du problème : actuellement, un individu n’a pas grand intérêt à se lancer dans la construction de loyers abordables.

Tabou

Si on a deux sous de réalisme, le gouvernement ne peut être le seul à construire des logements modiques, alors que ses autres missions fondamentales – soigner, éduquer, entretenir les routes, etc. – craquent déjà de partout.

Évidemment, assouplir la fixation des loyers, ça n’arrivera jamais. Trop de votes à perdre. On jase pour jaser.

C’est un tabou, un vrai de vrai.