Le lobbyisme atteint encore un sommet à Ottawa

Les activités de lobbyisme à Ottawa – incluant auprès du bureau du premier ministre et de Justin Trudeau lui-même – ont atteint de nouveaux sommets à tous les niveaux au cours de l’exercice 2022-2023.

Entre avril 2022 et mars 2023, le bureau du premier ministre a tenu des communications avec des lobbyistes à 1602 reprises, alors que l’année dernière le chiffre grimpait à 1117, révèle le rapport annuel du Commissariat au lobbying, publié mardi.

M. Trudeau a pour sa part fait partie d’activités de lobbyisme à 56 reprises durant la même période.

«Le nombre d’enregistrements et de lobbyistes enregistrés continue d’augmenter chaque année, et 2022-2023 n’a pas fait exception. Il en est de même pour les rapports de communication déposés au Registre qui, une fois de plus, établissent un nouveau record», observe la commissaire Nancy Bélanger.

Le lobbyisme s’étend toutefois bien au-delà du bureau du premier ministre: ce sont surtout les députés ainsi que le personnel travaillant pour les ministres, comme les sous-ministres, qui sont principalement visés par les lobbyistes.

Le nombre de lobbyistes actifs aujourd'hui inscrits à Ottawa s’élève à 6939, dont 2313 proviennent d’entreprises du secteur privé.

Par ailleurs, un record de 30 681 rapports de communication ont été déposés sur 12 mois, dont 4122 seulement pour le mois de novembre.

Cela «représente une augmentation de 19% par rapport à 2021-2022 et de 5 % par rapport au précédent record établi en 2020-2021», note la commissaire.

Ce chiffre est encore plus frappant lorsqu’on le compare avec les premières années où le dépôt de rapports de communications a été rendu obligatoire. Dans sa première année en 2008-2009, seuls 5333 avaient été déposés. Puis, entre 2010 et 2015, le nombre moyen se situait entre les 11 000 et 12 000, avant de doubler après l’arrivée des libéraux au pouvoir en 2015.

L’année a été particulièrement active sur le front de l’environnement, sujet qui obtient la première place au palmarès des secteurs sujets au lobbyisme, suivi par le Développement économique ainsi que de l’Énergie.

Le nombre d’enregistrements au registre a également grimpé.

Le Commissariat a publié 9120 enregistrements, ce qui comprend les nouveaux enregistrements comme les réactivations et les mises à jour.

«Ceci équivaut à une moyenne de 760 enregistrements par mois, une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente», explique la commissaire Bélanger.