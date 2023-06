Les nouveaux abonnés à Netflix n’auront plus droit au tarif de base

En douce, le plan de base de 9,99 $CA par mois de Netflix au Canada disparaît pour les nouveaux abonnés. Comme l'a d'abord noté la publication canadienne BlogTo, cette décision simplifie l'offre de la société de diffusion, mais laisse un grand vide entre le plan avec support publicitaire et le plan de base.

Les forfaits de la société commencent toujours à 5,99 CA par mois avec le forfait avec publicité récemment introduit, qui offre la plupart du catalogue Netflix avec la prise en charge de la diffusion en HD 1080p. Si les utilisateurs souhaitent se débarrasser des publicités et permettre les téléchargements, ils devront débourser 16,99 $CA par mois pour l'offre standard – un écart de 11 $CA.

Le plan de base demeure pour les abonnés actuels

Pour rappel, le plan de base offrait une diffusion sans publicité, mais il était limité à la définition 720p et à un seul flux simultané. Les personnes qui paient actuellement pour le plan de base pourront continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'elles annulent leur compte.

« Le plan de base n'est plus disponible pour les nouveaux membres ou les membres qui se réinscrivent. Si vous êtes actuellement abonné au plan de base, vous pouvez le rester jusqu'à ce que vous changiez de plan ou que vous annuliez votre compte », a indiqué l'entreprise sur sa page d'assistance.

Aux États-Unis

Pour le moment, on ignore si Netflix retirera son plan de base sur les autres marchés. Le géant de la diffusion en continu tente sans doute de tester le marché canadien pour décider si, oui ou non, il fera sur d’autres marchés le même retrait. Aux États-Unis, Netflix cache déjà le plan de base lorsqu’on essaie de créer un nouveau compte. Il faut cliquer sur « See all plans » pour l'afficher.

Le Canada a été l'un des premiers marchés à proposer des forfaits avec publicité l'année dernière, suivi par d'autres marchés comme les États-Unis, l'Australie, le Japon et la Corée. En avril, Netflix a augmenté les avantages du forfait avec publicité pour permettre la diffusion en haute définition intégrale et la prise en charge de deux flux simultanés.

5 millions de nouveaux utilisateurs avec le plan avec publicités

Le mois dernier, la société a déclaré avoir attiré plus de 5 millions d'utilisateurs à travers le monde pour ses formules basées sur la publicité. Cependant, le géant de la diffusion n'a pas encore lancé cette formule dans de nombreux pays.