Les ossements découverts près de Sept-Îles seraient ceux de Samuel Gauthier

Les ossements retrouvés il y a un peu plus d’une semaine près de Sept-Îles seraient bien ceux de Samuel Gauthier, ce père de famille mystérieusement disparu depuis le mois de décembre.

Sa mère, Marie-Hélène Gauthier, a confirmé à TVA Nouvelles que la Sûreté du Québec (SQ) lui avait annoncé la nouvelle, mardi.

Samuel Gauthier, 28 ans, a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier alors qu’il quittait le domicile d’un ami à Port-Cartier, sur la Côte-Nord.

En entrevue avec Le Journal la semaine dernière, sa conjointe, Carolanne Dufour, soutenait que la possibilité que les ossements découverts soient ceux de l’homme qu’elle aimait « brasse beaucoup d’émotions »

« On a besoin d’une conclusion à tout ça. Avec les feux de forêt des dernières semaines, on n’y croyait plus », avait-elle expliqué.

À ses yeux, il s’agissait peut-être de la pièce manquante d’un casse-tête qu’elle s’efforce de reconstruire depuis des mois. Et ce, même si elle n’avait aucune preuve qu’il s’agit bel et bien de son conjoint.

«On a un corps, des vêtements, de l’ADN. Tout ça sur un plateau d’argent. Ça permettra potentiellement de coincer ceux qui ont fait ça!», espérait-elle.

Questionnée à savoir si les restes humains retrouvés étaient bel et bien ceux de Samuel Gauthier, la SQ n’a pas voulu s’avancer pour le moment auprès des médias.

- Avec les informations de TVA Nouvelles et de Jérémy Bernier