Maison rasée dans le Vieux-Québec: Marchand a bon espoir que les travaux débutent bientôt

Deux semaines après la délivrance du permis pour nettoyer le site de la maison démolie d'urgence par la Ville dans le Vieux-Québec, le maire Bruno Marchand dit avoir bon espoir que les travaux commencent bientôt, avenue Sainte-Geneviève.

Les citoyens craignent que les délais s'allongent, alors que plusieurs conditions ont été imposées par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). Le maire, de son côté, assure que les choses vont rondement.

«Présentement, ça va bien», a révélé Bruno Marchand, mardi. «Les étapes avancent en bonne et due forme et on a confiance que ça puisse se faire rapidement.»

Rue bloquée

Rappelons que l'avenue Sainte-Geneviève est toujours bloquée par des clôtures et des blocs de béton. Les services d'urgence de la Ville ont en effet établi ce périmètre de sécurité pour éviter que des chutes de pierres provenant des murs instables ne menacent les passants.

M. Marchand affirme que les choses ne peuvent pas traîner indéfiniment et rappelle que les conditions imposées par la CUCQ, dont l'obligation de mener des fouilles archéologiques avant de reconstruire sur le site, sont nécessaires dans l'arrondissement historique.

«Il y a des conditions qui rendent ça plus compliqué que si on était ailleurs, dans un lieu non historique. Mais les choses avancent en réponse à nos attentes. La collaboration est là. On ne sera pas satisfaits tant que ce ne sera pas fait. Mais pour l'instant, ça avance.»

Silence du proprio

Le propriétaire de la maison, Jean-François Barré, n'a pas répondu à nos nombreuses demandes d'entrevue depuis des semaines. Depuis la démolition, il a peu parlé publiquement. Sa dernière sortie s'est faite par la voie d'une lettre ouverte dans laquelle il dénonçait le geste «précipité et injustifié» de la Ville.