Marie-Ève Janvier partage une première vidéo avec son poupon

La chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier est devenue à nouveau maman le 5 juin dernier.

Mardi, elle a publié sur Instagram une vidéo de quelques secondes où on la voit avec son poupon.

Photo tirée d'Instagram | marieevejanvier

«Mon fils, t’es arrivé un peu plus vite que prévu, le 5 juin dernier. J’avais si hâte de te rencontrer. Je savais déjà que j’allais tellement t’aimer», a-t-elle écrit pour accompagner la vidéo.

«On apprend depuis à se connaître, à s’apprivoiser, à s’aimer en s’adaptant du mieux qu’on peut à cette nouvelle vie à cinq; notre plus grande richesse, notre famille», a-t-elle continué avant de conclure: «Merci de nous avoir choisi mon beau Louis. Je t’aime déjà comme tes sœurs, à l’infini.»

Ses admirateurs et admiratrices ont été nombreux à manifester leur joie.

«Plein de bonheur avec le nouvel arrivé!!!!», s’est exclamé un usager.

Photo tirée d'Instagram | marieevejanvier

«Félicitation à vous deux, quelle belle famille», a commenté une femme.

«Félicitations à vous et bienvenue parmi les tiens Louis! Je te souhaite la plus belle, longue et magnifique vie en compagnie de tes sœurs et tes parents qui t’aiment tant», a pour sa part écrit une admiratrice