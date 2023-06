Mathieu Choinière s’en va au match des étoiles de la MLS

Le CF Montréal comptera sur un représentant au match des étoiles de la Major League Soccer (MLS), soit le Québécois Mathieu Choinière qui sera en action contre la formation anglaise Arsenal le 19 juillet au Audi Field de Washington.

Le milieu de terrain a reçu une invitation gracieuseté du commissaire de la MLS, Don Garber, qui s’est servi d’un de ses deux choix discrétionnaires pour le sélectionner.

À lire aussi: Le CF Montréal ne peut capitaliser et fait match nul à Charlotte

«C'est une reconnaissance très bien méritée pour Mathieu, un joueur qui fait toujours passer l'équipe avant ses performances individuelles, a affirmé l'entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada, dans un communiqué, mardi. Il est une source d'inspiration pour tous les jeunes joueurs de notre groupe et du club. C’est un exemple de travail acharné et de dévouement pour nous tous. Il nous représentera avec fierté et honneur.»

Le moment où Mathieu Choinière a appris qu'il allait au Match des étoiles de la @MLS.



A special moment for our Homegrown All-Star 💙 pic.twitter.com/57vTSypJ56 — CF Montréal (@cfmontreal) June 27, 2023

Choinière, 24 ans a totalisé 1446 minutes de jeu en 17 matchs cette saison, amassant deux buts et trois mentions d’aide. Il a également permis au CF d’atteindre la finale du récent Championnat canadien.

Contre Arsenal, la MLS comptera sur 26 athlètes, incluant une douzaine déterminés par l’entraîneur-chef Wayne Rooney, qui dirigera le groupe à l’intérieur du stade du D.C. United, l’équipe qu’il supervise en saison régulière. Au nombre des invités, notons l’ancien du CF Kei Kamara, désormais membre du Fire de Chicago.