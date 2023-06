«Matvei Michkov a un talent incroyable», selon Connor Bedard

NASHVILLE | La majorité des espoirs admissibles au repêchage de 2023 ne connaissent Matvei Michkov que de ce qu'ils ont vu de lui sur YouTube. Ce n'est pas le cas de Connor Bedard.

Celui qui deviendra la propriété des Blackhawks de Chicago, mercredi soir, en tant que tout premier choix de l’encan 2023 est le seul hockeyeur admissible au prochain repêchage à avoir affronté Michkov, à l’exception des autres athlètes natifs de Russie, évidemment.

En 2021, les jeunes Bedard et Michkov étaient les deux têtes d’affiche au Championnat mondial des moins de 18 ans, présenté à Plano au Texas. Tous deux âgés de 15 ans, ils étaient considérés comme faisant partie de la même classe. À ce moment, plusieurs estimaient que Michkov était aussi talentueux que Bedard et qu’il serait un candidat logique pour être sélectionné premier au total en 2023.

Sa prestation avait ensuite prouvé ce point: Michkov avait terminé au premier rang des pointeurs de la compétition avec 16 points en sept parties, mais sa Russie natale s’était inclinée en finale face au Canada de Bedard qui, lui, avait terminé tout juste derrière avec 15 points en sept matchs.

«Il avait inscrit trois points contre nous en finale, s’est rappelé Bedard, mardi à Nashville. C'est un joueur dynamique qui peut marquer et créer des jeux. Ce qu’il a fait dans la KHL cette saison, c’est assez spécial et du jamais-vu pour un joueur de son âge. J’ai beaucoup aimé le suivre dans les dernières années et l’affronter.

«Il a eu une saison remarquable et l’équipe qui va le repêcher sera très chanceuse. Il a un talent incroyable.»

Un mystère bien entier

D’ailleurs, mardi après-midi, à un peu plus de 24h avant la première ronde du repêchage de la LNH, la question demeurait entière: où aboutira Michkov?

Le jeune hockeyeur russe est débarqué à Nashville, où il a rencontré plusieurs équipes au cours des dernières heures, dont le Canadien de Montréal.

Mais personne ne peut prédire quelle équipe prendra une chance avec lui.

«Tout le monde est dans le même bateau, les médias, les joueurs et mêmes les équipes, mentionnait l’attaquant Zach Benson. Personne ne sait où il va aller. J’ai regardé des vidéos de lui et c’est un joueur d’élite. Peu importe où il ira, l’équipe qui va le sélectionner mettra la main sur un excellent joueur.»

Des joueurs dans le néant

À l’image de Benson, les autres espoirs aussi ne connaissent de Michkov que ce qu’ils ont vu sur YouTube ou Instagram. Alors que la majorité d’entre eux ont fait connaissance au cours des dernières semaines, personne n’a eu de contact avec Michkov, qui n’a participé à aucune activité organisée par la LNH, notamment le dernier Combine.

«C’est une situation un peu différente. On ne l’a pas rencontré du tout. Tout ce que je sais à son sujet, ce sont des vidéos que j’ai vues de lui et je le suis sur Instagram», mentionnait Will Smith.

Même chose pour Adam Fantilli, pressenti pour être sélectionné tout juste derrière Bedard, mercredi soir.

«Je n’en sais pas plus que vous! Je ne l’ai jamais rencontré, mais la saison qu’il a connue en Russie est assez incroyable. J’ai vu des faits saillants et je l’avais aussi regardé un peu au Mondial des moins de 18 ans. C’est un excellent joueur et ce qu’il a accompli est digne de mention.»