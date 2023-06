Prêcher par l’exemple est la meilleure façon de convaincre

Nous habitons un quartier où les familles sont aisées. La maison nous fut transmise au décès des parents de mon mari, alors que son frère et sa sœur ont opté pour un héritage en argent. Tous les deux sont des professionnels, alors que mon mari, qui n’a pas fait de grandes études, s’est plutôt dirigé vers l’ébénisterie où il excelle.

À part cette maison, nous avons peu de biens matériels, puisque je ne travaille pas et que mon mari gagne modestement sa vie. Nos filles sont donc en contact avec des voisins en moyens dont les enfants portent sur eux des signes évidents de richesse.

Elles envient les voisines avec qui elles jouent et vont à l’école, et me supplient d’intercéder auprès de leur père pour qu’il accepte de leur acheter des vêtements signés pour se sentir comme les autres. Moi j’aurais tendance à céder à l’occasion, mais lui refuse de leur donner le moindrement l’impression qu’on a des moyens qu’on n’a pas. N’est-ce pas un peu sévère ?

Une maman qui voudrait plaire à ses filles

Si votre mari observe la même rigueur dans les dépenses vous concernant lui et vous, je ne peux que lui donner raison dans son intransigeance avec ses filles.