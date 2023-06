Soins dentaires: les Québécois reçoivent moins même s’ils paient leur juste part à Ottawa

Déjà détenteurs d’un programme provincial de soins dentaires pour les enfants, les Québécois sont parmi ceux qui reçoivent le moins d’argent en vertu du nouveau programme de soins dentaires du gouvernement fédéral, même s’ils paient leur pleine portion.

Depuis la mise en place du programme fédéral à l’automne et jusqu’au 27 avril dernier, 271 790 enfants de moins de douze ans au Canada ont bénéficié d’une aide d’Ottawa pour des soins dentaires, pour un total de 167,5 millions $.

Les chiffres, obtenus par le NPD, montrent cependant que le Québec n’a reçu que 16% du montant total versé, soit un peu plus de 27 millions $, alors qu’y vivent près de 23% des enfants dans ce groupe d’âge au pays.

«C’est ça le paradoxe: autant que c’est important pour les Québécois d’avoir des soins dentaires, autant que les Québécois finissent par payer en double pour des soins qui ne leur seront pas remboursés», a commenté Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc Québécois aux Finances.

Le Québec a déjà un régime de soins dentaires qui couvre une gamme de services aux enfants de moins de dix ans, incluant un examen annuel, des radiographies et des plombages.

«Ce que ça veut dire, c’est que les parents du Québec se ramassent à subventionner les soins pour les Ontariens, pour les Manitobains, pour les Albertains, qui ont des gouvernements provinciaux qui ne sont pas progressistes», a poursuivi M. Garon.

Le Bloc Québécois réclame une compensation pour le Québec qui servirait à bonifier le régime québécois déjà existant, notamment en augmentant le seuil d’admissibilité aux enfants de 10 et 11 ans.

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador, en plus des trois territoires, sont dans une situation similaire: avec un régime provincial en place, ils reçoivent un montant plus bas que la moyenne des autres provinces.

C’est le Manitoba qui reçoit le plus important montant par habitant, soit 5,77$ par personne.

Fonctionnant comme une assurance, les parents québécois peuvent réclamer un remboursement directement au point de service et peuvent repartir sans payer de facture.

Le programme fédéral fonctionne différemment: les parents doivent payer le service d’abord, puis faire une demande de prestation à Ottawa à travers l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui s’occupe du remboursement.

Cette façon de fonctionner ne devrait cependant être que temporaire, avant l’établissement d’un programme plus complet d’ici deux ans, en vertu de l’entente entre le NPD et les libéraux.

Le programme sera bientôt étendu aux enfants de moins de 18 ans, aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes handicapées. Actuellement, seuls les foyers faisant moins de 90 000$ par années ont droit à des prestations de 260$, 390$ ou 650$ en fonction du revenu familial.