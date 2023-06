Tourisme autochtone: un engouement mondial qui profite à Wendake

Le tourisme autochtone connaît un engouement à l’échelle mondiale depuis quelques années. Cet enthousiasme se fait bien ressentir à Québec, alors que les visiteurs affluent en grand nombre vers la réserve de Wendake en ce début de période estivale, selon Tourisme Wendake.

«Il y a deux ou trois semaines, j’étais sur le site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e, et j’étais impressionné de voir les autobus qu’il y avait, dont plusieurs groupes, et il y avait aussi beaucoup d’individuels. J’étais surpris de voir le monde qu’il y avait», lance d’entrée de jeu Alain Authier, directeur de Tourisme Wendake.

À quelques jours du Pow Wow international de Wendake, l’organisation touristique s’attend à ce que l’Hôtel-Musée affiche complet, ou presque, avance le directeur. Ils attendent de nombreux touristes du Québec, mais également des quatre coins de la planète, particulièrement de la France.

«Il y a un intérêt mondial depuis une dizaine d’années, et présentement, on est dans un genre de peak. Il y a de plus en plus d’intérêt pour les Premières Nations», poursuit M. Authier.

Retour aux sources

Le mouvement d’inclusion, très présent depuis quelques années, et la réconciliation avec les survivants des Premières Nations qui ont fréquenté les pensionnats, célébrée pour la première fois le 30 septembre dernier, ne sont pas étrangers à la croissance de cet engouement, observe M. Authier.

«Il y a ça, mais c’est aussi au-delà de ça, poursuit-il. Partout sur la planète, il y a un retour aux sources. Est-ce la COVID qui a accéléré ça? Les tendances en voyage, c’est que les gens veulent vivre une expérience. Ils veulent se rapprocher des locaux, et les peuples autochtones permettent ça.»

Tourisme Wendake est également de plus en plus sollicité pour la participation d’artistes autochtones à divers événements extérieurs, notamment au Championnat continental de volleyball féminin, qui se tiendra à l’Université Laval, en août. La communauté autochtone était également bien représentée lors du spectacle de la fête nationale, sur les plaines d’Abraham.

«C’est comme le mouvement peace and love des années 70 qui revient. C’est le vivre-ensemble et tout le monde s’aime. C’est ce qu’on veut», image le directeur.

Par ailleurs, la popularité du parcours nocturne Onhwa’ Lumina témoigne aussi de cet enthousiasme pour le tourisme autochtone à Wendake. Depuis le lancement en juin 2022, l’événement a attiré plus de 70 000 personnes, selon les chiffres les plus récents de Tourisme Wendake.