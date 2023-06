Tous les humains méritent le respect

Je fais partie de ceux qu’on appelle familièrement « les exclus de la vie ». Soit ceux qui ont passé leur existence à être rejetés par les autres. Je le fus d’abord par mes parents qui ont toujours trouvé que je n’étais pas à la hauteur de ce qu’ils attendaient de moi à cause de mon problème d’attention et de ma facilité à partir dans la lune pour m’y réfugier.

À l’adolescence, j’ai fait les quatre cents coups pour me retrouver à l’école de réforme, dont je suis sorti à 18 ans. La rue et les petites jobs pas payantes m’ont mené directement vers la grosse délinquance et la prison pour des délits mineurs.

Puis j’ai rencontré une fille qui a décidé de me prendre sous son aile, parce qu’elle m’aimait à la folie, disait-elle alors. On a fait deux filles, avant qu’elle décide de partir avec un autre, sous prétexte que je ne savais pas vivre et qu’elle ne me voulait plus comme père de ses enfants.

Je ne te raconte pas la suite de ma vie, car tu risques de ne pas me croire tellement j’ai accumulé les rejets les uns après les autres. Tout ça pour me retrouver à 60 ans, logé dans un demi-sous-sol miteux avec pas d’amis, parce qu’il paraît que je les fais fuir avec mon mauvais caractère, et aucune de mes filles ne veut me voir, parce que je leur fais honte.

La famille élargie je n’en parle même pas, puisqu’elle a toujours préféré ignorer que je pouvais parvenir à corriger mes erreurs du passé. C’est sûr que c’est tellement plus facile, quand on veut abandonner son chien, de se convaincre qu’il est atteint d’une maladie contagieuse irréversible, que de lui donner la chance de prouver qu’il peut aussi être autre chose que sa maladie. Même un maniaco-dépressif mérite sa chance, selon moi ! Mais ça n’a pas l’air d’être l’avis de tout le monde.

Un mal aimé de la vie

Je comprends votre frustration. On ne peut pas frapper un mur à répétition sans en vivre un profond malaise. Mais si vous n’avez jamais réussi à y faire la moindre petite brèche pour laisser passer un peu de lumière, ne serait-il pas temps de vous y prendre autrement pour que les autres vous voient autrement ? Mais pour être vu autrement, il faudrait probablement changer votre approche relationnelle. À cet effet, pourquoi ne pas vous inscrire aux groupes de soutien ou aux ateliers d’autogestion de l’organisme RELIEF qui aide justement les personnes avec une problématique de santé mentale. On le joint au : 1-866-738-4873