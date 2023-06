Trois conseils pour manger sainement en vacances

Il est aisé de mettre son régime de côté lorsque l'on est en vacances. Cependant, ce n'est pas une fatalité et ça ne rimera pas forcément avec restrictions.

Lauren Lepley, experte en bien-être et stratège de la haute performance, vous explique comment nourrir votre corps lorsque votre esprit est à la fête.

1. Planifiez

Même si vous avez l'esprit occupé par d'autres choses pendant vos vacances, il est toujours utile de planifier vos repas.

«Mettez toutes les chances de votre côté en planifiant vos repas avant de partir, en recherchant les restaurants locaux et les options alimentaires qui répondent à vos besoins diététiques, recommande l’experte. Atterrir et ne pas savoir par où commencer peut être vraiment décourageant et vous donner faim si vous marchez trop longtemps!»

2. Choisissez des aliments rassasiants

Essayez d'opter pour des aliments qui sont à la fois rassasiants et sains. Vous éviterez ainsi les petites fringales, qui mènent à la tentation, et vous ferez en plus le plein d'énergie.

«Il s'agit notamment d'aliments riches en protéines, en fibres et en graisses saines, comme le poulet ou le poisson grillé, le quinoa et l'avocat», suggère Lauren Lepley.

3. Contrôlez les portions

Si l'on aime se faire plaisir pendant les vacances, il est également important d'éviter de trop manger. Sinon, gare à la sensation de léthargie et de ballonnement!

«Pour éviter cela, contrôlez les portions en partageant les repas ou en commandant des assiettes plus petites. En outre, essayez d'éviter de grignoter entre les repas et concentrez-vous sur des aliments nourrissants et satisfaisants, conseille-t-elle. Et n'oubliez pas de vous hydrater. Il est très facile de confondre la soif et la faim et il est probable que vous aurez besoin de boire plus d'eau sous la chaleur.»