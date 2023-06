Un couple massacré le matin de son 50e anniversaire de mariage

Un quadragénaire du Massachusetts aux États-Unis a été arrêté lundi en lien avec le meurtre d’un couple de septuagénaires, ainsi que de la mère de la femme, alors qu’ils célébraient leur 50e anniversaire de mariage chez eux.

«Il y avait des signes évidents de lutte dans l’une des chambres, notamment des meubles cassés et un presse-papiers en cristal couvert de sang», aurait relaté Marian Ryan, procureure du district de Middlesex, selon ce qu’a rapporté The US Sun lundi soir.

Christopher Ferguson, 41 ans, a été arrêté lundi après que les policiers ont mis la main sur des images vidéo montrant l’homme, sans souliers et sans chandail, errant dans le voisinage où Jill et Bruno D’Amore, 73 et 74 ans, ainsi que la mère de Jill, Lucia Arpino, 97 ans, venaient d’être massacrés à mort dans leur maison à Newton.

Les septuagénaires célébraient dimanche leur 50e anniversaire de mariage, et devaient renouveler leurs vœux de mariage à l’église le matin où ils ont été trouvés sans vie, selon ce qu’aurait indiqué l’église qu’ils fréquentaient au média anglophone.

Pour l’instant, seule l’autopsie de Jill D’Amore aurait été complétée, révélant une trentaine de coups de couteau ainsi qu’un traumatisme. Un couteau ensanglanté ainsi que des traces de pas lieraient le suspect à la scène de crime, aurait poursuivi la procureure.

Selon les premières informations de l’enquête, il s’agirait d’une attaque aléatoire, a indiqué The US Sun.