[EN IMAGES] Un hôtel de 20 M$ inauguré à Québec pour concurrencer Airbnb

Déjà propriétaire de trois hôtels à Québec, Logisco compte étendre ses tentacules dans l'hôtellerie. Le dernier-né du groupe, l’hôtel Home2 Suites par Hilton, a été inauguré mardi, pour concurrencer les logements de type Airbnb.

L’établissement de six étages, situé sur le boulevard Wilfrid-Hamel, est composé de 107 suites qui s’apparentent à de petits appartements. Le projet, qui est évalué à 20 M$, a été réalisé en dix mois.

«Notre intérêt pour le secteur ne se dément pas. On a encore beaucoup d’idées pour la suite. On a une banque de terrains importante, chez Logisco. Certains pourraient accueillir peut-être éventuellement des hôtels. On n’a pas de projet précis dans les cartons. Par contre, c’est une division qu’on souhaite encore faire grandir», a affirmé Caroline Parent, vice-présidente principale chez Logisco.

Diane Tremblay

«On a des visées pour les prochaines années, mais on ne s’impose pas de rythme précis. Notre principale préoccupation, c’est d’être à l’écoute du marché», a-t-elle ajouté.

Produit distinctif

«Comme vous le savez, les dernières années n’ont pas été de tout repos dans l’industrie. L’hôtellerie a beaucoup souffert. On a beaucoup appris là-dedans. On a été patient et résilient, et on a osé revenir avec un produit qui est distinctif et qui est axé sur les séjours de longue durée», a ajouté Mme Parent.

Bien que la mission principale reste l'hôtellerie, Mme Parent ne cache pas qu'elle concurrence l'hébergement de type Airbnb.

«On devient des compétiteurs, nécessairement. Ça, c'est certain. Tout type d'hébergement, on est tous des compétiteurs directs ou indirects. Donc, il faut le dire», a-t-elle poursuivi.

Diane Tremblay

Dans son portefeuille, le groupe immoblier Logisco possède deux Hampton Inn & Suites by Hilton, l'un à Beauport et l'autre à Lévis.

«Nos hôtels ont déjà renoué avec leur taux d’occupation de 2019, qui demeure l’année de référence dans l’industrie», a souligné Mme Parent.

En ce qui concerne la nouvelle enseigne du groupe, chaque suite est dotée d’une cuisinette. Les clients profitent quand même de tous les services hôteliers, dont le petit-déjeuner gratuit, la connexion Wi-Fi haute vitesse, des terrasses équipées de barbecue, salle d’entraînement, stationnement gratuit, etc.

Diane Tremblay

Il s’agit de la deuxième enseigne Home2 au Québec, mais la première à Québec.

Destination prisée

Le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec, Alupa Clarke, se réjouit de l’arrivée de nouveaux acteurs dans le marché.

«Québec est une destination internationale prisée. On a le meilleur hôtel au monde, le Château Frontenac. On est inscrit à l’UNESCO. On est un musée à ciel ouvert et on a une grande offre hôtelière qui est très diversifiée», a indiqué M. Clarke en terminant.