Un timbre à l'effigie du cinéaste Denys Arcand est dévoilé

Denys Arcand a désormais son propre timbre. Postes Canada a rendu hommage au grand cinéaste québécois mardi en lançant un timbre à son effigie.

Le dévoilement de ce timbre commémoratif s’est déroulé mardi en fin de journée au Théâtre Outremont lors d’une cérémonie privée. Le timbre sera officiellement émis ce mercredi (le 28 juin), soit trois jours après le 82e anniversaire de naissance du réalisateur de Jésus de Montréal et des Invasions barbares.

Denys Arcand a assisté à l’événement en compagnie de plusieurs proches et amis, dont sa conjointe et productrice Denise Robert, la comédienne Dominique Michel, le compositeur François Dompierre, le réalisateur et scénariste Luc Dionne, l’autrice Nadine Bismuth et les acteurs Rémy Girard et Yves Jacques, entre autres.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je suis un homme heureux ce soir», a réagi Denys Arcand, visiblement ému, après avoir découvert le timbre conçu à partir d’une photographie en noir et blanc de lui derrière la caméra prise par Bertrand Carrière en 1985 sur le plateau de tournage du film Le déclin de l’empire américain.

«Quand mon agente m’a écrit pour m’annoncer que Postes Canada voulait faire un timbre sur moi, j’ai d’abord été étonné. Je n’avais aucune idée qu’il y avait quelqu’un à Postes Canada qui savait ce que je faisais. Mais après, je me suis dit que je devais prendre cela comme une appréciation du gouvernement du Canada pour le travail qu’on a fait depuis qu’on a commencé à faire du cinéma au Québec.

«Quand je pense au chemin parcouru depuis que j’ai commencé (il y a 60 ans) et que je vois où on est rendu maintenant. Ça aurait été impensable en 1960 que l’un des nôtres devienne monsieur «Big Time» à Hollywood comme c'est le cas aujourd'hui de Denis Villeneuve. Le chemin parcouru a été souvent difficile, mais je suis fier de tous nos collègues.»

Joël Lemay / Agence QMI

Un maître

Denis Villeneuve fait d’ailleurs partie des artistes qui ont rendu hommage à Denys Arcand dans une vidéo diffusée pendant l’événement. «Quand je pense à Denys, je pense au mot “maître”» a souligné le réalisateur de Dune, depuis les collines d’Hollywood.

Denys Arcand est le premier cinéaste québécois à voir son visage sur un timbre émis par Postes Canada. Il fait désormais partie du groupe sélect d’artistes québécois qui ont eu droit à cet honneur dans le passé dont le chanteur Robert Charlebois, le chorégraphe Fernand Nault, le groupe Beau Dommage, la chanteuse Ginette Reno et la regrettée actrice Monique Mercure.

Un des plus importants ambassadeurs du cinéma québécois à travers le monde, Denys Arcand porte un regard critique sur notre société depuis plus de 60 ans. Il demeure à ce jour le seul réalisateur québécois à avoir remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (en 2004 pour Les Invasions Barbares).

Denys Arcand a tourné l’automne passé un nouveau film, intitulé Testament, qui prendra l’affiche le 5 octobre prochain.