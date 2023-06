Battue dès les qualifications, Eugenie Bouchard ne renouera pas avec son tournoi fétiche

LONDRES | À l'ombre de Wimbledon, à environ 10 minutes de voiture du prestigieux All England Club, Eugenie Bouchard a vu son rêve de renouer avec le tournoi qu'elle aime tant prendre fin dès son premier match de qualifications, mardi.

«Genie», chutée au 218e rang mondial en raison d'une sérieuse blessure à l'épaule qui l'a tenue loin des terrains pendant plus d'un an, a été battue 6-4 et 7-5 par la Belge Greet Minnen, classée 121e.

Photo Jessica Lapinski

Les «qualifs» du plus mythique des tournois majeurs ayant lieu à Roehampton, la Québécoise n'aura donc pas l'occasion de retrouver l'enceinte dans laquelle elle a disputé son unique finale en Grand Chelem, en 2014.

Des estrades pour Eugenie

«Genie» a bien tenté de s'accrocher, devant les quelque 200 spectateurs assis dans les gradins pour assister aux efforts de l'ancienne étoile du tennis.

Car si la majorité des terrains de Roehampton ne comptent pas d'estrade, les amateurs s'asseyant dans des chaises pliantes ou directement sur le gazon, les organisateurs avaient réservé le central bordé de gradins à leur ancienne finaliste.

La joueuse de 29 ans a obtenu des balles de bris à 5-4 en première, puis en deuxième manche, pour recoller au pointage. Elle y est parvenue au second set, la Belge lui a coupé l'herbe sous le pied en la brisant à son tour suivant au service.