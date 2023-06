CÔTÉ, Aline



Au Centre Hospitalier de Trois-Pistoles, le 9 juin 2023, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédée Mme Aline Côté, fille de feu M. Claude Côté et de Mme Olivette Caron. Elle demeurait à Trois-Pistoles. La famille recevra les condoléances,et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Mme Côté laisse dans le deuil son fils Raphaël; sa petite fille Axelle; sa mère Olivette Caron; ses frères : Richard, Jeannot (et sa fille Catherine), Yoland; le père de son fils Carol Frégeau; ses amis de coeur: Denis Leclerc, Lyne Ouellet, Chantal Ouellet, Lise Côté, Paule Chartrain, Louise Leclerc et Diane Leclerc. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation du Réseau de santé des Basques : 550, Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles, Qc., G0L 4K0 www.fondationdursssdesbasques.comLes services professionnels ont été confiés au