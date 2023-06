12 endroits dépaysants où prendre des vacances au Québec cet été

Vous cherchez un endroit pour vos vacances, mais vous avez envie de sortir des sentiers battus? Pas besoin d’aller (trop) loin pour être dépaysé! Le Québec regorge d’espaces époustouflants à explorer. Voici 12 destinations insolites et méconnues où séjourner cet été pour jouer dehors.

1. Île d’Anticosti, Côte-Nord

Nous en avons tous entendu parler, mais peu d’entre nous s’y sont rendus. L’île d’Anticosti, située sur la Côte-Nord, offre une expérience en nature incomparable aux passionnés de plein air. On peut y visiter le parc national d’Anticosti, où le paysage sublime comprend un canyon majestueux, une immense chute, des grottes et des plages à perte de vue. Sillonnez le territoire à vélo, à pied ou en bateau — et ne manquez surtout pas de saluer les chevreuils qui font la renommée de l’île.

Pour planifier un voyage à Anticosti : www.tourismeanticosti.ca

Pour réserver un forfait tout compris avec la Sépaq: www.sepaq.com/sepaq-anticosti/vacances-ete L’archipel de Mingan, Côte-Nord

2. Sainte-Anne-de-Sabrevois, Montérégie

Dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, il est possible de dormir dans une hutte à l’allure polynésienne à même la rivière Richelieu! C’est le Domaine Pourki, une entreprise familiale de la région, qui propose cette expérience pour le moins insolite à moins d’une heure de route de Montréal. On accède aux huttes via un long quai en bois. Là, vous pouvez admirer le coucher du soleil avant de vous poser dans votre maison flottante.

Pour réserver une nuitée en hutte : www.pourki.com

3. Route des bières de la Véloroute des Bleuets, Saguenay-Lac-St-Jean

256 kilomètres de niveau débutant à intermédiaire vous attendent sur la Véloroute des Bleuets, circuit emblématique de la région du Lac-Saint-Jean. Combiné à la découverte des six microbrasseries qui le jalonnent, le parcours devient alors une sortie plein air et gourmande à la fois qui vous amènera de Saint-Félicien (La Chouape) à Saint-Gédéon (Microbrasserie du Lac-Saint-Jean) en passant par Alma (Lion Bleu).

Pour planifier votre trajet sur la Véloroute : veloroutedesbleuets.com/route-des-bieres

4. Rivière des Outaouais, Outaouais

Étonnant, mais vrai! L’entreprise Horizon X offre une expérience hors du commun : une descente de 8 km de rafting à la lueur de la pleine lune. La sortie commence dès 22h et vous emmène sur la rivière durant une sortie de près de 4h où vous croiserez des rapides allant jusqu’à la classe II. Un forfait incluant deux nuitées de camping près des berges de la rivière est également disponible pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour dans la région — ou tout simplement se reposer tout de suite après l’effort.

Pour réserver une sortie de rafting : horizonx.ca

5. Canyon des Portes de l'Enfer, Bas-Saint-Laurent

C’est près de Rimouski que l’on retrouve ce parc franchement épatant qui offre une panoplie d’activités plein air de toutes sortes, et ce, pour toute la famille. Le canyon de 5 km est surplombé d’une passerelle de bois suspendue (la plus haute du Québec) que l’on peut parcourir au fil d’une des nombreuses randonnées offertes dans le secteur. De l’hébergement sur place est proposé sous forme de chalets aménagés ou de terrains de camping — à vous de choisir.

Pour découvrir les activités du Canyon : www.terfa.ca

6. Monastère des Augustines de Québec, Capitale-Nationale

C’est dans un bâtiment centenaire qui accueillait jadis les Augustines que se trouve l’un des hébergements les plus originaux de la ville de Québec. Aujourd’hui complètement rénové, l’espace patrimonial propose des forfaits bien-être (spa, soins en massothérapie, retraites de silence) incluant une ou plusieurs nuitées dans l’ancien cloître calme et lumineux et des repas santé vivifiants. De quoi se ressourcer.

Pour réserver un séjour au Monastère : monastere.ca

7. L'archipel de Mingan, Côte-Nord

C’est sur la Côte-Nord, près d'Havre-St-Pierre, que l’on retrouve cet archipel étonnant qui possède la plus grande concentration de monolithes du pays. Dans la réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan (Parcs Canada), on peut admirer près de 1000 îles et îlots peuplés d’oiseaux marins, comme des macareux moines et des pingouins. Explorez-les en kayak, en randonnée ou encore à travers une expédition guidée en bateau.

Pour planifier votre séjour : parcs.canada.ca/pn-np/qc/mingan

8. Chelsea, Outaouais

La petite ville de Chelsea offre une panoplie d’activités de plein air, dont plusieurs randonnées dans le sublime parc de la Gatineau, situé tout près. Cependant, son attrait principal est la Carrière Morrison, une ancienne carrière de calcaire devenue un lac artificiel d’un bleu émeraude, qui attire les amateurs de plongée sous-marine, les baigneurs... et les adeptes de bungee! Aurez-vous les nerfs assez solides pour sauter dans le vide?

Pour découvrir la ville de Chelsea : www.tourismeoutaouais.com

Pour des informations sur la Carrière Morrison : www.quoifairegatineau.com/attraits-touristiques/carriere-morrison

9. Saint-Casimir de Portneuf, Capitale-Nationale

Arrêtez-vous à la grotte Le Trou du Diable, qui, avec son développement de 980 mètres, est l’une des plus longues (et accessibles au public) de toute la province. Là, vous pourrez vous initier à la spéléologie dans un trajet souterrain de 1 km. Accompagné d’un guide, vous pourrez explorer la grotte dans un parcours exigu et parfois boueux où vous aurez à grimper, ramper et, bien sûr, vous mouiller.

Pour réserver une expédition dans la grotte : parcportneuf.com/grotte-trou-du-diable

10. Parc régional du Poisson Blanc, Laurentides

Camper sur une île (presque) déserte, ça vous dit ? C’est l’expérience que vous propose le parc régional du Poisson Blanc, qui offre des dizaines de sites de canot-camping situés sur des îles ou des presqu’îles accessibles seulement à l’aide d’une embarcation. Des trajets de 1 à 11 km sont proposés selon votre niveau d’expertise... et votre envie de pagayer!

Pour planifier votre séjour : poissonblanc.ca

11. Parc Kuururjuaq, Nord-du-Québec

Il faut se rendre très au nord pour l’admirer, mais le trajet en vaut la peine : le parc Kuururjuaq, au Nunavik, est le point d’attache du mont D’Iberville ou, le plus haut sommet du Québec, à cheval sur le Labrador.. Il s’agit d’un terrain de jeu incomparable pour les amateurs de randonnée pédestre, mais aussi de sports d’eau vive, en raison de ses rivières millénaires, comme la rivière George. Le parc est toutefois recommandé aux plus férus de plein air, puisque les activités que l’on peut y pratiquer s’adressent aux initiés plutôt qu’aux novices.

Pour planifier votre séjour : www.sepaq.com/pq/kur

12. Parc Aventures Cap Jaseux, Saguenay–Lac-Saint-Jean

C’est au bord du sublime fjord du Saguenay que se trouve ce parc dédié au plein air. Parmi les activités incontournables à y pratiquer, notons l’expédition nocturne en kayak de mer au temps des Perséides. Vous pourrez y admirer le ciel à l’œil nu en compagnie d’un astronome. De l’hébergement hors norme (maisons dans les arbres, sphères suspendues, dômes...) est également proposé à même le site.