AUDET, Rita



C'est au CHSLD Le Faubourg à Québec que madame Rita Audet est décédée paisiblement le 22 juin 2023 à l'âge de 87 ans après une longue maladie. Veuve de feu Robert Meunier, elle était également la fille de feu dame Laurette Robert et de feu monsieur Arthur Audet. Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Jean-François Blais); ses deux petits-enfants Mijanou et Jérémie, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Elle sera inhumée auprès de ses parents dans le cimetière d'Iberville lors d'une cérémonie privée. Pour l'honorer, un don à la Société Alzheimer de Québec serait grandement apprécié (305-1040, avenue Belvédère (siège social), Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/