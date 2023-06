Alex Newhook: un pari à la Kirby Dach

NASHVILLE | Kent Hughes n’a pas gagné le derby pour Pierre-Luc Dubois, mais il a rapidement déniché un plan B avec Alex Newhook. Un pari qui pourrait rapporter gros pour le Canadien.

Le 7 juillet 2022, Hughes avait réalisé un coup d’éclat dès le premier jour du repêchage en échangeant le défenseur Alexander Romanov dans un pacte à trois équipes avec les Islanders de New York et les Blackhawks de Chicago pour mettre la main sur Kirby Dach.

Quand Gary Bettman a pris le micro pour annoncer cette transaction, il y avait eu plusieurs soupirs dans les gradins du Centre Bell. Les partisans s’expliquaient mal le départ de Romanov. C’était le même sentiment chez les journalistes.

Mais un an plus tard, on doit reconnaître que Hughes a gagné son pari. Dach, un ancien troisième choix au total par les Hawks en 2019, a profité de ce changement d’environnement pour rapidement s’établir comme un joueur important avec le CH.

Âgé de 22 ans, Dach a le potentiel pour devenir un bon deuxième centre derrière Nick Suzuki. À court terme, le numéro 77 risque de se retrouver à l’aile droite du premier trio avec Suzuki et Cole Caufield.

Qu’il joue au centre ou à l’aile, il occupera une chaise de choix.

Pratiquement un an plus tard, Hughes a utilisé une stratégie semblable avec Newhook. Il a réalisé une autre transaction qui cadre avec la philosophie de l’équipe. Oui, il y a un désir de s’améliorer, mais sans trop sacrifier le futur.

Des responsabilités différentes

Newhook, un autre de la cuvée de 2019 comme Dach et Caufield, restait dans l’ombre de plusieurs attaquants de renom au Colorado. À ses deux saisons complètes avec l’Avalanche, il ne touchait pratiquement pas la glace en supériorité numérique.

Auteur de 30 points (14 buts, 16 passes) en 82 matchs, il n’a obtenu que deux points (1 but, 1 passe) en supériorité numérique. Jared Bednar l’utilisait en moyenne 1 min 22 s en avantage numérique. Il était le septième attaquant de l’Avalanche à ce chapitre.

À Montréal, Newhook aura toutes les occasions au monde pour rayonner. Martin St-Louis a déjà dit qu’il avait l’intention de lui offrir de plus grandes responsabilités.

Newhook a aussi une carte importante dans sa manche. Comme Dach, il peut jouer autant au centre qu’à l’aile.

Quand on analyse froidement la transaction avec l’Avalanche, on comprend rapidement qu’il s’agit d’un autre pari intéressant. Le CH n’a pas donné la lune pour un jeune attaquant de 22 ans. Il a échangé un choix de premier tour (31e) et un choix de 2e tour (37e). Le choix de premier tour découlait de l’échange de Ben Chiarot.

Si Newhook connait une saison de près de 50 points l’an prochain, on parlera encore une fois d’un coup de maître de Hughes. La balle est dans le camp du jeune originaire de Terre-Neuve. Et le DG du CH a calculé son geste. Dans une autre vie, il était son agent. Il le connait donc très bien. Probablement assez pour savoir qu’il n’a toujours pas eu le temps d’exploiter son potentiel au niveau de la LNH.