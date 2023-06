Quoi, vous ne saviez pas que nous étions, au Canada, une bande de racistes, suprémacistes, impérialistes blancs ?

À partir de juillet de cette année et jusqu’à l’automne 2024, des panneaux géants seront placardés au Musée des beaux-arts du Canada pour vous le rappeler.

UN PROFOND IMPÉRIALISME BLANC

« Je ne veux jamais faire d’œuvres que les Blancs peuvent consommer, puis laisser de côté », a déjà déclaré l’artiste (noire) Deanna Bowen, qui se spécialise dans les œuvres sur les racines du « racisme systémique ».

À partir de juillet, dix-sept panneaux de cette artiste montréalaise orneront la façade sud du Musée des beaux-arts du Canada.

L’expo militante s’intitule Les Canadiens noirs et selon le magazine d’art Galleries West, un des panneaux lie le Groupe des sept... au suprémacisme blanc.

Selon le magazine, « les employés du musée ont peur que le grand public soit scandalisé par ce traitement des artistes les plus adorés au Canada ».

Voici la description qu’on trouve, sur le site du musée, de ces 17 panneaux géants.

« Dans cette nouvelle œuvre monumentale, Deanna Bowen mène un examen approfondi de la discrimination en Amérique du Nord à travers les siècles en remontant le fil de son histoire familiale ».

L’expo aborde « l’héritage colonial que la traite des personnes maintenues dans la servitude a entraîné dans son sillage.

Les 17 panneaux de l’installation incluent entre autres un panorama d’hommes blancs influents ». On y trouve entre autres John A. Macdonald, Wilfrid Laurier et Mackenzie King.

« Deanna Bowen sonde la trame historique complexe du colonialisme, de la traite des personnes réduites en esclavage et de la migration des populations noires dont les fils s’enchevêtrent à l’histoire de sa propre famille. Elle redonne ainsi une voix à des générations passées dans un commentaire inspirant sur les répercussions indélébiles engendrées par les normes culturelles dominantes ».

Vous voulez comprendre l’approche de Deanna Bowen ? Voici ce que l’artiste a déclaré au Magazine Canadian Art : « Je crée des œuvres qui refusent de donner à un public blanc l’occasion de comprendre, puis de rejeter du revers de la main l’histoire raciste du Canada.

Trop souvent, quand on présente une œuvre qui s’éloigne de l’idée du Canada comme une nation non raciste et tolérante, la réaction (des Blancs) est un regard honnête puis un rejet rapide. C’est un état d’esprit complètement déconnecté des faits et de la logique. Cela m’a pris du temps avant de comprendre les intentions sous-jacentes à cette stratégie répressive qui masque un profond impérialisme blanc, une amnésie instantanée ».

Vous êtes prévenus : si vous regardez ces panneaux géants et que vous ne réagissez pas exactement comme le souhaiterait madame Bowen, vous faites preuve d’« impérialisme blanc ».

LA DÉCOLONISATION DE L’ART

Le musée, que vous financez avec vos impôts, est embarqué dans un vaste programme de « décolonisation » « pour contrer le racisme systémique, la discrimination et les autres obstacles à l’inclusion ». Le musée est au cœur d’une crise depuis plusieurs mois (congédiements, inquiétude des employés, intervention du ministre du Patrimoine, etc.).

L’ex-directeur du musée, Marc Mayer, avait qualifié de « tragédie culturelle canadienne d’envergure » ce qui se passait là et avait comparé ses deux successeures à Lénine et Staline !

Le nouveau directeur du musée, le Québécois Jean-François Belisle, entrera en fonction le 17 juillet. Hâte de savoir ce que cet homme blanc va penser des panneaux.