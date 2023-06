«C’était notre petit paradis»: un couple de Lebel-sur-Quévillon craint de retrouver son chalet anéanti par les feux

Un couple de Lebel-sur-Quévillon voit son retour à la maison assombri par la perspective de retrouver son chalet anéanti par les feux de forêt.

«C’était notre petit paradis, notre rêve qui est parti en fumée. C’est le chalet qu’on a construit en 2015, avec l’aide de ma famille et de nos amis... On passait plus de temps là qu’à la maison», sanglote au bout du fil Audrey Simard, évacuée avec son conjoint et ses trois chiens à Notre-Dame-du-Laus, à près de cinq heures de chez elle.

Les résidents de Lebel-sur-Quévillon pourront retourner progressivement chez eux à partir de samedi, après avoir été soumis à un deuxième ordre d’évacuation en raison des feux de forêt jeudi dernier.

Mme Simard devra toutefois attendre que l’interdiction d’accès à la forêt soit levée pour aller voir ce qu’il reste de son havre de paix, qui se trouve à 45 minutes de sa résidence principale.

«Ça devrait aller à dans deux semaines si Dame Nature est de notre côté, mais on sait qu’il n’y a plus de chalet», lâche-t-elle, la voie brisée.

Et le retour pourrait être temporaire.

Malgré la pluie des derniers jours, le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, n'exclut pas qu'une troisième évacuation soit nécessaire en juillet. «Il y a un risque que ces feux pourraient revenir en force», a-t-il dit.

Encore du smog à Montréal

Les feux de forêt qui continuent de brûler dans le nord auront d’ailleurs un impact sur la qualité de l’air à Montréal et dans plusieurs autres régions du Québec, a annoncé Environnement Canada mercredi.

«On est sur le bord du panache, mais c’est possible que cela puisse venir dégrader la qualité de l’air à Montréal», a souligné Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Selon IQAir, la qualité de l’air sera mauvaise pour certains groupes sensibles – comme les asthmatiques – pour jeudi et vendredi, avant de revenir à un niveau modéré en fin de semaine.

La pollution de l’air devrait ainsi atteindre 146, jeudi, à Montréal. Cela reste donc bien moins élevé que dimanche dernier, lorsqu’un pic de 239 avait été atteint, faisant de la métropole la ville la plus polluée du monde à ce moment.

Avec TVA Nouvelles et Audrey Sanikopoulos, Agence QMI