Chasseur de sous-marins: Bombardier a du plomb dans l'aile

OTTAWA – L’opération charme de Bombardier auprès de l’armée canadienne a du plomb dans l’aile, alors que les États-Unis ont approuvé mardi la vente potentielle au Canada de 16 avions chasseurs de sous-marins de Boeing.

• À lire aussi: La Défense incapable de dépenser ce qu'on lui donne pour équiper nos soldats

«Le gouvernement a déterminé que le P-8A Poseidon (de Boeing) était le seul appareil facilement disponible qui réponde à toutes les exigences opérationnelles», a indiqué mardi Service publics et approvisionnement Canada (SPAC).

La déclaration est survenue peu après que le département d’État américain ait donné son feu vert à la livraison au Canada de 16 avions chasseurs de sous-marins P-8A Poseidon. La valeur du contrat potentiel est estimée à 5,9 milliards $.

Ces avions viendraient remplacer notre flotte vieillissante d’avions CP-140 Aurora. En service depuis 1980, ces appareils doivent être remisés d’ici 2030.

SPAC indique que l’annonce américaine ne constitue pas une promesse d’achat qui disqualifierait d’emblée tout autre fournisseur, comme Bombardier qui réclame un appel d’offres public. «Le Canada continue d’évaluer ses options», insiste SPAC et le cabinet de la ministre de la Défense Anita Anand.

L’annonce de SPAC laisse néanmoins bien peu de marge de manœuvre à la concurrence. Elle souligne que le Poseidon est une « plateforme éprouvée» «utilisée par plusieurs partenaires en matière de défense du Canada» ce qui assure sont «interopérabilité avec les alliés les plus proches».

« L’interopérabilité est un facteur majeur », a souligné le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, en comité parlementaire il y a deux semaines.

Bombardier ne lâche pas

Bombardier ne s’avoue cependant pas vaincu : «Nous continuons de demander une concurrence équitable et ouverte, et nous sommes convaincus que notre produit peut remporter», a déclaré le porte-parole de l’entreprise Mark Maslush.

L’avionneur québécois veut développer un tout nouvel avion chasseur de sous-marins en adaptant son appareil Global 6500, comme il l’a fait pour créer un autre avion de surveillance militaire avec la suédoise Saab, le GlobalEye.

Cet appareil n’est cependant pas armé, comme doit absolument l’être un chasseur de sous-marin. Il faudrait donc le modifier considérablement ce qui représente un défi d’ingénierie considérable. Il est en plus nettement plus petit que le Poseidon et ne pourrait donc pas transporter autant de personnel et d’équipement que l’appareil américain, ce qui pourrait être handicapant lors de longues missions en Arctique ou dans le Pacifique, par exemple.

«Tout ça est sous considération. C’est sûr qu’on veut évidemment le meilleur appareil pour le Canada en fonction des besoins qu’on a chez nous», a dit au Journal le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne.

Besoins urgents

Et les besoins sont urgents, a-t-il précisé, pointant le contexte géopolitique tendu depuis le début de la guerre en Ukraine. Un contexte face auquel le Canada est en danger parce qu’il est trop lent pour acheter du matériel militaire au goût du jour, a plaidé la Vérificatrice générale, Karen Hogan, en comité parlementaire il y a deux semaines.

Or, si on se fie au temps qu’il a fallu à Boeing pour mettre au point le Poseidon, développer un nouveau chasseur de sous-marins comme le propose Bombardier pourrait prendre une décennie.

Boeing

Dans ce contexte, M.Giroux et Mme Hogan ont invité les parlementaires à réfléchir à leurs exigences en matière de fournisseurs nationaux d’équipement de défense, afin d’assurer un approvisionnement rapide et efficace des troupes.

«Il y a une très petite base industrielle en défense au Canada. Mais le Canada insiste souvent pour avoir des fournisseurs domestiques, ce qui est un désavantage », a dit M.Giroux.