Cinq conseils pour des articulations en santé

Certes, la technologie nous a facilité la vie, mais elle nous a aussi rendus beaucoup trop inactifs.

On reste assis plus longtemps et on bouge moins... pas surprenant qu'un grand nombre de personnes souffrent de problèmes articulaires, comme l'arthrite.

Katie Knapton, physiothérapeute agréée, nous a donné cinq moyens simples, mais efficaces d'aider à garder des articulations souples et mobiles.

1. Prévention

Pour garder vos articulations en bonne santé, bougez votre corps. « Notre force et notre flexibilité naturelles diminuent avec l'âge, mais notre capacité à devenir plus fort et plus flexible reste la même. La clé est un entraînement régulier, a-t-elle assuré. Cherchez des moyens de maintenir votre flexibilité qui s'intègrent bien dans votre routine, que ce soit en assistant à des cours réguliers de yoga ou de pilates ou en ajoutant des mouvements de soutien spécifiques à votre entraînement. »

2. Étirez-vous quotidiennement

Étirer son corps est un moyen simple d'augmenter sa flexibilité et sa mobilité, ce qui est excellent pour les articulations. « Des étirements ciblés réguliers peuvent aider à augmenter votre flexibilité, ce qui est crucial pour la mobilité globale, déclare notre experte. Essayez de passer 10 à 15 minutes par jour à vous concentrer sur les étirements. »

3. Écoutez votre corps

Lorsque vous essayez d'augmenter votre flexibilité, commencez lentement pour éviter les blessures.

« Ne vous poussez pas au point de ressentir de la douleur, les mouvements peuvent être adaptés en fonction de vos capacités. Commencez petit et progressez lentement, c'est un excellent moyen de vraiment sentir la différence. »

4. Restez hydraté

L'hydratation est essentielle lorsque vous essayez d'augmenter votre mobilité articulaire. « Une bonne hydratation aide vos muscles et vos articulations à répondre plus efficacement à l'entraînement de souplesse, explique la physiothérapeute. Comme vos articulations contiennent du liquide synovial, qui est composé d'eau, une bonne hydratation aide vos articulations à être plus mobiles. »

5. Faites-vous aider

Si vous avez des problèmes de mobilité ou des douleurs articulaires dans votre vie de tous les jours, vous devriez demander conseil à un professionnel. Katie Knapton recommande de consulter un physiothérapeute. « La physiothérapie soutiendra votre mobilité et votre indépendance dans les tâches quotidiennes en améliorant la force musculaire, la souplesse, l'équilibre et la coordination articulaires grâce à des exercices ciblés. »