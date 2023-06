Daniel Brière et les Flyers époustouflés par Matvei Michkov

Les Flyers ont rencontré Matvei Michkov a deux reprises dans les jours menant au repêchage, et la seconde rencontre a convaincu tout le monde qu’il était le joueur qu’ils voulaient. « Il a époustouflé tout le monde », a raconté le directeur général de l’équipe, Daniel Brière.

Ce dernier avait eu une première rencontre avec le jeune attaquant russe, en compagnie d’un « petit groupe ».

« On a été renversé par sa personnalité et par à quel point il semblait vouloir être un membre des Flyers. On a ensuite essayé de l’expliquer au reste de notre personnel mais ils ne nous croyaient pas. On l’a donc convoqué pour une deuxième rencontre et tout le monde a été époustouflé par son sourire et son désir d’être un Flyers. »

L’attaquant russe a donc dissipé, dans leurs têtes, certains doutes qui subsistaient sur de possibles problèmes d’attitude.

« On l’a cuisiné en entrevue. On lui a posé des questions dures et on a été satisfait des réponses. On ne sait jamais mais on a un bon pressentiment. »

À partir de ce moment, Michkov était le joueur ciblé par l’organisation. Brière a reconnu avoir tenté de plusieurs manières différentes de s’avancer de quelques rangs afin qu’il ne leur glisse pas entre les mains.

« On ne pensait pas qu’un joueur de son calibre serait disponible au septième rang. On aimait la possibilité de s’avancer mais le prix pour monter était élevé. On a donc attendu et finalement, il était disponible à notre rang. Ça été une décision facile pour nous. »

Un risque qui pourrait rapporter

Brière ne se met toutefois pas la tête dans le sable : la sélection de Michkov au septième rang comporte encore des risques et ce, même si le jeune a clairement mentionné avoir l’intention de déménager à Philadelphie le plus tôt possible.

Son contrat avec le SKA de St-Petersbourg est encore valide pour les trois prochaines saisons et il est impossible de prévoir dans quel état sera la situation géopolitique en Russie lorsque ce pacte viendra à échéance.

« On s’est élancé en espérant frapper un coup de circuit. Le temps nous le dira mais on sent que, lorsqu’il sera en mesure de faire le saut dans notre organisation, il a le potentiel d’être un joueur qui fait la différence. On était prêt à prendre le risque. [...] Il ne nous a fait aucune assurance, mais il nous a dit qu’il voulait jouer dans la LNH et que son rêve était de gagner la coupe Stanley et de jouer pour les Flyers. »

Reinbacher, un défenseur spécial

À sa sortie du podium dans la salle des médias au Bridgestone Arena, Brière a poursuivi les discussions avec une poignée de scribes de Montréal.

Le DG des Flyers n’avait pas juste de bons mots pour Michkov et Oliver Bonk, les deux choix de premier tour de l’équipe, mais aussi pour la prise du Canadien au cinquième rang, David Reinbacher.

« Il était très, très haut sur notre liste également, a reconnu Brière. C’est un défenseur exceptionnel. Il a un impact lors d’un match. Je ne peux pas en dire trop puisqu’il n’est pas mon joueur. Mais le Canadien a réalisé un très bon choix. »

Sur une note personnelle, Brière se retrouvait à la table des Flyers dans le siège du DG pour une première fois.

« Oui, j’étais un peu nerveux, a-t-il reconnu. Comme joueur, j’avais juste à attendre mon nom. Aujourd’hui, ça ne passait pas vite. Nous avons essayé de grimper au repêchage, mais ça ne fonctionnait pas. Nous avons choisi de rester patient. C’était un plus de le voir glisser jusqu’à sept (Michkov). »

« J’ai fait des présentations à des équipes devant nous. Je n’ai pas réussi à bouger. »

Les Flyers avaient probablement en tête de s’avancer afin de s’assurer de repartir avec celui qu’on décrit comme le Connor Bedard de la Russie. Ils ont gagné leur pari sans même y aller d’une transaction.