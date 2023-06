Déjouer les belles truites grises du grand lac Jacques-Cartier

LAC JACQUES-CARTIER | Situé au cœur de la réserve faunique des Laurentides, le long de la route 175, le lac Jacques-Cartier renferme de très belles truites grises et des truites mouchetées qui ne demandent qu’à être capturées par les pêcheurs qui veulent se mesurer à elles.

« Nous offrons aux amateurs de pêche une expérience unique de tenter leur chance sur cet immense lac qui est au cœur de la réserve, d’expliquer le directeur Mathieu Caron. Il faut respecter certaines conditions, comme celle d’avoir une embarcation qui convient. Un pêcheur peut réussir à récolter des grises intéressantes, dont le poids peut varier entre trois et dix livres. »

Photo fournie par Karl Tremblay

Depuis plusieurs années, des efforts importants ont été consentis pour que la population de cette espèce soit plus abondante dans le lac.

D’abord, il y a eu prélèvements de géniteurs afin de produire de jeunes truites, dans la pisciculture qui existait anciennement, tout près du lac.

Ensuite, on a aménagé des secteurs pour la fraye, à des endroits fréquentés pas l’espèce dans le lac.

Enfin, on a fixé la limite de prises et de possession à deux poissons, permettant que la saison soit plus longue.

Vous devez fournir votre embarcation et vous enregistrer à l’accueil

La Loutre.

Pour l’instant, il n’y a pas de chaloupe Sépaq sur ce plan d’eau. Il est conseillé d’utiliser au minimum une embarcation de 16 pieds avec un moteur de 9.9 HP pour naviguer de façon sécuritaire. Lorsqu’il se fâche, le lac Jacques-Cartier peut vous offrir des vagues imposantes.

CONDITIONS ET TECHNIQUES

Nous avons été à même de constater que les conditions peuvent être changeantes sur le lac. Lors de notre passage, alors que certaines parties du Québec subissaient l’assaut des feux de forêt, il ventait, pleuvait et le froid nous gelait sur place. Nous étions habillés comme pour la chasse. À la fin de l’excursion, la température s’était replacée pour nous offrir un soleil magnifique, mais la pêche était terminée.

Heureusement pour nous, nos efforts ont porté fruit avec la récolte de trois belles grises. Nous les avons capturées en pêchant à la traîne, à la sortie de la rivière à la tête du lac. Les poissons-nageurs de couleurs rose et blanc ont donné les meilleurs résultats. Hé oui, un mélange peu orthodoxe mais qui était très efficace cette journée-là. Nous avons aussi tenté notre chance à la jig, dans des fosses où on pouvait voir qu’il y avait beaucoup de poissons, sans succès.

Au moment de notre passage, la température de l’eau faisait en sorte que la grise rôdait toujours en surface, à la recherche de l’éperlan de lac, qui est sa nourriture principale. Lorsque l’eau se réchauffe, les truites se confinent dans des fosses, où elles trouvent leur température idéale. ll faut alors pêcher en profondeur, que ce soit à l’aide de marcheurs de fond ou avec des downriggers.

POUR PÊCHER

Il y a trois façons de pouvoir pêcher sur ce lac très spécial.

Pour la pêche quotidienne, il suffit de vous rendre à l’accueil La Loutre où vous paierez les droits de pêche.

La deuxième façon est de résider au camping La Loutre. Vous devez vous inscrire encore une fois avant de pêcher à votre guise.

Il y a aussi la possibilité de loger dans l’un des chalets de L’Étape et de suivre la procédure pour la pêche. Dans les trois cas, vous devez fournir votre embarcation. Un projet est en cours de réalisation avec la construction de chalets de type Horizon, dans un nouveau secteur, situé en bordure du lac. Les gens qui y résideront auront un accès direct au lac, avec des chaloupes Sépaq.

Pour en savoir plus sur les coûts, les réservations et autres détails pertinents, vous pouvez visiter le site www.sepaq.com, sous l’onglet Réserve des Laurentides, ou encore téléphoner au 1 800 665-6527 ou au bureau de la réserve au 418 528-6868.