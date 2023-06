Dérive autoritaire et Cour suprême: on évite le pire

Dans une entrevue accordée il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirmait que nous devions nous préparer à la possibilité d’une autre présidence Trump.

Elle avait parfaitement raison de l’évoquer.

La dérive autoritaire

Lorsque la ministre souligne que le Canada doit se préparer à divers scénarios, elle ne fait que son travail, mais ces propos allaient dans le sens de mes inquiétudes et de celles de nombreux autres observateurs et analystes.

Depuis la victoire à l’arraché de Donald Trump, en 2016, les États-Unis sont devenus beaucoup plus instables, autant dans leurs affaires intérieures que sur le plan international.

Qu’un nombre significatif d’électeurs américains fassent peu de cas d’une dérive autoritaire, de la montée de l’extrême droite et du mépris de plusieurs républicains pour les règles les plus élémentaires d’une saine vie démocratique constitue autant de motifs d’avoir des sueurs froides.

Quand on y songe sérieusement, l’assaut du 6 janvier 2021 et les multiples manœuvres de Trump et de ses partisans pour invalider les résultats de l’élection de 2020 auraient pu déboucher sur un chaos encore plus grand, n’eussent été la Constitution, la séparation des pouvoirs et la résistance de quelques élus dans des États pivots.

La Cour suprême a rejeté hier une théorie, celle dite des «législateurs d’État indépendants», qui auraient permis aux États d’établir leurs propres règles électorales, tout en leur permettant d’échapper à des recours devant les tribunaux.

Les États américains jouissent déjà d’une extraordinaire marge de manœuvre lors des élections fédérales. Dès la naissance des États-Unis, on a souhaité décentraliser le pouvoir et en confier de grands pans aux États.

Si les États jouissent du droit de gérer les procédures d’une élection fédérale, jamais on n’avait envisagé sérieusement de les soustraire au contrôle du pouvoir judiciaire.

Qu’une telle option jouisse de suffisamment d’appuis pour être présentée devant la Cour suprême représente en soi le symptôme d’une dérive.

Théorie marginale, mais dangers réels

J’attendais le jugement d’hier avec impatience. Je me demandais si la majorité plus conservatrice du plus haut tribunal, constituée de juristes «originalistes» (collés à la Constitution telle que rédigée en 1787), trouverait des arguments pour aller à l’encontre du texte fondateur.

Tout aussi important à mes yeux, une victoire de la théorie des «législateurs d’État indépendants» aurait signifié que les partisans de Trump dans certains États seraient en mesure de réaliser en 2024 ce qu’ils ont raté en 2020, renverser une élection légitime.

Soustraire les législatures d’État au contrôle du judiciaire, c’est ouvrir la porte à toutes les manipulations de certains États pour réduire ou empêcher une plus large participation électorale, tout en leur réservant le droit exclusif de valider les résultats.

Je vous invite à demeurer vigilants, cette tentative avortée ne constitue qu’une des avenues empruntées par les extrémistes de droite. Le jugement évite le pire, mais il y aura d’autres épisodes.