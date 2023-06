Exploitation sexuelle: Meta bloque des campagnes de sensibilisation, mais joue l’innocent!

Alors qu’Instagram et Facebook sont pointés du doigt pour laisser libre cours à du contenu pédopornographique, des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs sont bloquées par leurs algorithmes soi-disant intelligents. D’autres types de campagnes de sensibilisation ont aussi été censurées ou bloquées. Ce fut le cas au Brésil pour une campagne sur le cancer du sein et pour celle de Québec Science sur le plaisir féminin.

Le plus ironique est cette enquête du Cyber Policy Center qui a révélé que les algorithmes d’Instagram facilitaient l’exploitation sexuelle d’enfants, notamment par ses recommandations pédopornographiques ou pédoprostitutionnelles. Des hashtags tels que «pedowhore» ou «preteensex» sont même acceptés!

Or, lorsque nous avons lancé notre campagne «Sois un homme! Pas un #grainEux!», nous avons dû modifier le contenu de la campagne afin de pouvoir la diffuser sur Meta, car les mots «incarcération» et «crime» ont été rejetés par leurs algorithmes. Nous avons dû retirer ces phrases: «Acheter du sexe au Canada, c’est un crime! Vous êtes condamnable de 6 mois à 10 ans d’incarcération et vous aurez un casier judiciaire!»

Qu’il y ait de la bestialité et de l’automutilation impliquant des mineurs sur Instagram, ça passe; que des adolescentes montrent leur postérieur en string sur TikTok, ça passe encore, mais faire savoir à des pédophiles et des prostitueurs de mineurs qu’ils commettent un crime et risquent l’incarcération, c’est inacceptable!

Les algorithmes ont le dos large

La spécialité de ces multinationales des communications est de jouer les innocents. Elles mettent leurs erreurs ou leur laxisme sur le dos de leurs algorithmes. À votre avis, qui crée ces algorithmes?

Meta rapporte avoir retiré plus de 34 millions de contenus d’exploitation sexuelle de mineurs en 2022. Pourtant, Facebook et Instagram sont connus comme des plates-formes facilitant la mise en contact d’un recruteur avec sa cible. Quoi de plus normal que de faciliter la diffusion de capsule de prévention? Chose que Meta ne fait pas.

Avec les avancées de l’intelligence artificielle, j’ai du mal à croire que ces algorithmes ne savent pas faire la différence entre une campagne de sensibilisation et du contenu pédocriminel. C’est vraiment à se demander ce que font les programmeurs!

Un vrai Far West!

Dans ce commerce de la communication, les Metas de ce monde sont les nouveaux marionnettistes. Ils censurent, facilitent, contrôlent tout en se faisant un gros paquet de fric. Et les États dans tout ça? Ils sont dépassés! Je les ai vus tergiverser à l’UNESCO sur l’intelligence artificielle et ne faire absolument rien.

Heureusement qu’il existe encore des juges capables de prendre des décisions lorsque le politique tarde à le faire. C’est le cas du juge Benoît Gagnon de la Cour du Québec, qui a reconnu la gravité des gestes d’un individu qui a utilisé la technologie du deepfake pour produire plus de 86 000 fichiers pédopornographiques.