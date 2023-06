Des mois d'attente pour voir un optométriste

Les optométristes se font rares en Mauricie. Ceux qui ont affaire à un professionnel devront s'armer de patience parce que les délais pour un rendez-vous s'allongent. Faute de personnel, l'attente peut être de quatre mois.

«Là où avant on pouvait avoir des rendez-vous sous deux semaines, trois semaines, on est rendu à quatre mois», a constaté la directrice de la succursale New Look à Trois-Rivières, Aurélie Boisson.

Après de nombreux départs à la retraite, le manque d'optométristes se fait sentir, car ils sont difficiles à remplacer.

Alors que le téléphone ne dérougit pas dans les cliniques d'optométries, les employés expliquent aux futurs clients ce qui cause cette longue attente. Parmi les raisons, on compte les examens de la vue requis par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour les personnes plus âgées qui souhaitent conserver leur permis de conduire. Ils n'étaient pas demandés par la SAAQ durant la pandémie. Il y a donc un important retard à rattraper dans les cliniques, ce qui fait que les délais ont explosé, a expliqué Mme Boisson.

Recruter de nouveaux diplômés n'est pas une tâche facile pour les régions.

«Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, la Gaspésie, la Côte-Nord, on ne peut pas nier que c'est un peu plus difficile d'attirer des optométristes dans ces régions-là, particulièrement lorsque les jeunes ne viennent pas de ces régions-là », a dit fait le président de l'Association des Optométristes du Québec, Dr Guillaume Fortin.

S'ajoute à tout cela le nombre de patients qui a augmenté dans les dernières années. Notamment, on compte beaucoup de jeunes qui font de la myopie qu'il y a 10 ans, mentionne Dr Fortin.

«Quand la myopie évolue très vite, ce sont souvent des patients qu'on va voir tous les six mois, a ajouté Guillaume Fortin. Alors que, il y a 10 ans, la plupart des enfants, des jeunes, des adolescents étaient suivis une fois par année ou aux deux ans.»

En attendant de nouveaux employés en région, des chaînes proposent même aux clients de se rendre dans une succursale de Montréal ou de Québec pour un rendez-vous plus rapide.